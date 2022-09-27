楊蕙如日本關西機場事件爭議還沒輸？ 她聲請憲法審查獲受理

女子楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，法院根據通聯認定她是網軍業主，下線蔡福明在網路上發文公然侮辱，台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪各判5月得易科罰金之刑定讞。她認高院適用的刑法第140條違反憲法平等、言論自由、比例、法律明確性及罪刑相當原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭日前受理。

立法院去年底刪除刑法侮辱公署罪，今年初生效，高院表示，一、二審都認為楊蕙如與蔡福明的犯行都有包含侮辱公署罪，考慮該罪刪除，因此刑度略減。高院認為兩人隨意謾罵，戕害公務員依法執行職務的尊嚴「實在不應該」。

高院指出，一審誤認「侮辱公務員執行之職務」部分未經起訴，也未及審酌侮辱公署罪已刪除，因此撤銷改判。檢方認為兩人另犯修正前刑法第140條第1項前段的侮辱公務員罪，但本案並非在駐大阪辦事處所為，與「當場」侮辱的構成要件不符，一、二審都認為這部分不構成犯罪。

強颱「燕子」2018年9月4日重創關西，6日PTT網站有網友貼文批駐日代表處沒協助的文章，接著就有另篇「大阪空港疏散事件相關資訊」的爆卦文，替駐日代表謝長廷說項，更批大阪辦事處「爛到不行，爛到該死的地步，一群垃圾的老油條，講難聽一點叫黨國餘孽」。後來被查出挺謝、批大阪辦事處的文章是蔡福明所寫。

楊蕙如、蔡福明不滿一審遭判刑，以檢察官扣押手機不合法、駐大阪辦事處不是行政機關、言論自由等理由上訴高院。高院認定楊女透過Line「高雄組」群組選特定文章指示成員「帶風向」，再由蔡將截圖轉給楊女，以提供組織工讀金，是共同正犯。