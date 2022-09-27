快訊

首屆108課綱生心聲／學習歷程頂大教授看這點 她笑認「不聽話」：別再問有沒有用！

蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前屏東市長林亞莼夫婦涉貪 判決揭夫強勢「她不敢不簽」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨籍前屏東巿長林亞蒓，被控與丈夫藍俊良利用協會申報經費「自肥」，總計向縣府請領900多萬社團補助款，屏東地院依貪汙治罪條例，判林、藍各16年，因兩人繳回犯罪所得，二審改判8年6月、7年10月，上訴後更一審改為7年10月，今更二審宣判，兩人均維持7年10月刑度。

判決指出，林亞蒓曾任兩屆屏東縣議員，2014年當選屏東市長，卻被發現林的丈夫藍俊良（原名陳俊良）虛偽成立民間團體，並任職屏東市親子文化服務協會等5個協會總幹事。

由於每名縣議員每年有200萬元建議款可供使用，藍俊良被控以廠商提供的不實發票，以添購協會設備或舉辦活動名義，向妻子林亞蒓申請議員建議款，實則添購高爾夫球具、電腦、免治馬桶等物，放在家中供私人使用，2006年至2013年間，合計請領900多萬元補助。

林亞蒓辯稱丈夫成立5個空頭協會並不知情，還稱這是丈夫的個人行為；但法院準備程序時，藍俊良脫口他在家中是「老闆」、「一家之主」，他跟林亞莼要建議款，林不敢不簽給他。林也坦承，藍俊良在家中很「大男人」，態度強勢且會侮辱她。

屏東地院根據證人證詞及相關單據，加上兩人在家中的相處模式，認為藍不僅沒有隱瞞林亞蒓的顧忌，林對於藍俊良的行為，也有預見且不違背其本意而順從之，認定林對於藍俊良以協會浮報公款都知情，依貪汙罪判處2人各有期徒刑16年。

上訴二審後，藍俊良繳回涉貪的959萬餘元犯罪所得，加上他在偵查中自白，二審藍俊良改判8年6個月、林亞蒓7年10個月，上訴最高法院撤銷發回，更一審改判7年10月，今更二審宣判，兩人仍維持7年10月刑度。可上訴。

國民黨籍前屏東巿長林亞莼（右）擔任屏縣議員期間，與丈夫藍俊良（左）涉嫌利用職務詐取屏縣府近千萬元補助款，更二審判兩人7年10月。圖／報系資料照
國民黨籍前屏東巿長林亞莼（右）擔任屏縣議員期間，與丈夫藍俊良（左）涉嫌利用職務詐取屏縣府近千萬元補助款，更二審判兩人7年10月。圖／報系資料照

屏東縣 丈夫 議員

延伸閱讀

經典賽／林岳平親赴屏東邀約 王建民訊息剛送出餅總就現身

影／屏東選舉看板惹議 藍控抹黑揚言告 綠稱要再多掛

華航簽約租6架飛機最後一場空 法院判民航局要還1.7億

屏東榮總11月中旬開幕 蘇貞昌：全部到位才能營運

相關新聞

論文案告週刊加重誹謗 高虹安：我與張淑娟感同身受

鏡週刊日前報導民眾黨新竹市長參選人高虹安的美國辛辛那提大學的博士論文涉及抄襲、侵犯資策會智慧財產權，高虹安今天前往台北地...

待遣返大陸人士住專勤隊備勤室軟禁？移民署：合乎規定

有人向網路媒體爆料，指今年初移民署依「金門協議」遣返21名大陸偷渡客，其中有8人以「收容替代」住進宜蘭專勤隊備勤室兩個月...

楊蕙如日本關西機場事件爭議還沒輸？ 她聲請憲法審查獲受理

女子楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，法院根據通聯認定她是網軍業主，下線蔡福明在網路上發文公然侮辱，台灣...

前屏東市長林亞莼夫婦涉貪 判決揭夫強勢「她不敢不簽」

國民黨籍前屏東巿長林亞蒓，被控與丈夫藍俊良利用協會申報經費「自肥」，總計向縣府請領900多萬社團補助款，屏東地院依貪汙治...

張魁長子助擄人討債 辯「胃痛上廁所」沒看到 二審減為3月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地...

自新北載運廢棄物台南濫倒 行跡露餡讓司機百口莫辯

徐姓司機去年4月3日駕駛聯結車自新北五股南下，載運一般廢棄物到國道3號台南白河段旁國有土地傾倒，翌日鄰地果園主人報警，通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。