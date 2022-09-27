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張魁長子助擄人討債 辯「胃痛上廁所」沒看到 二審減為3月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地方法院依剝奪他人行動自由罪判他5月徒刑，得易科罰金。台灣高等法院今減為3月徒刑，得易科罰金。

張另詐取涂（外役監服刑中）的背包，一審遭判刑8月，高院5月12日改判6月得易科罰金之刑定讞。

檢方起訴指，張覺引知道涂姓男子因故與黃姓男子的乾媽有債務糾紛，且知道黃男及同夥張男監控涂，有意妨害自由討債，2018年7月1日下午向黃、張稱可與涂相約見面。

同日晚上11點，黃、張獲知涂被帶往台北市松壽路「La Cafe」咖啡店內，夥同其他人從咖啡店將涂拖進車內，押往新北市樹林區樹新路，翌日3點，警方查緝尋獲涂，逮捕黃、張，張覺引涉犯幫助剝奪他人行動自由罪。

張覺引否認犯罪，稱涂姓男子抱怨被人跟蹤，2018年7月1日他前往台北市農安街涂家，遇到黃、張，將他帶入大樓走廊，後來在坐有4個人、疑似BMW的黑頭車載走，他夾在後座中間。

張覺引說，車上有人問是否想幫忙解決債務，他告訴對方自己是張魁兒子，希望對方不要亂動手，一群人後來在行天宮附近將他丟包。還稱，2018年7月1日當晚和涂開車到「La Cafe」，他去拉肚子，上完廁所回來，聽說涂已被擄走，便去警局作筆錄。

高院5月25日開庭時，張覺引稱原本約涂到西門町一家旅店的酒吧見面，但涂不願意來，他改提議到林森北路的小吃攤，對方也不要，最後才到松壽路的咖啡店。張強調，當天就有告知「胃不舒服」，結果上完廁所後，聽警察說「人被帶走了」，他沒有看到涂遭擄過程。

高院審理後，雖仍認定他犯剝奪他人行動自由罪，但減為3月徒刑，得易科罰金。

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，圖為張魁（左）與張峰奇。圖／聯合報系資料照
藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，圖為張魁（左）與張峰奇。圖／聯合報系資料照
藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波。資料照片。記者王宏舜／攝影
藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波。資料照片。記者王宏舜／攝影

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