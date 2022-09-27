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自新北載運廢棄物台南濫倒 行跡露餡讓司機百口莫辯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

徐姓司機去年4月3日駕駛聯結車自新北五股南下，載運一般廢棄物到國道3號台南白河段旁國有土地傾倒，翌日鄰地果園主人報警，通知環保局等現勘，經警調閱相關路口監視器畫面查獲。徐否認是他所為，但台南地院比對其時間點與行駛路線吻合，認他犯非法清理廢棄物罪處1年8月。

徐辯稱，他在那個時間點路過而已，本來從五股要去高雄做場內運輸，但被對方放鴿子，對方是朋友介紹的人綽號「陀螺」，是用LINE聯絡，當天開到嘉義時就知道被放鴿子，對方跟他說取消了。他說，打算回台北時，經過82線是打算下去迴轉北上，順便買飲料，他的車很大台，不容易迴轉，他就繼續往前開，找大條的路迴轉出來，順便路邊洗手、上廁所。

果園魏姓主人說，去年4月3日中午跟下午都有到案發現場看，當時後半段還是鋪著柏油路，且鐵圍欄跟樹木尚未遭破壞；4日早上7時許，要再去果園工作時，又發現靠近涵洞這一側的後半段被破壞開挖，且鐵圍欄被破壞。推判該地點遭人載運、傾倒廢棄物時間點，3日下午至4日早上7時之間。

白河警分局員警製作現場圖，載運廢棄物車輛必須沿165線道路行駛轉入產業道路，才能抵達案發地點，經調閱案發地點附近監視器該時段錄影畫面逐一過濾，行經距離案發地點約1.7公里內角派出所，唯有徐所駕駛聯結車於3日晚間10時許，沿165線道路由南往北行經派出所，並於24分鐘後又沿165線道路由北往南行經派出所，除此之外，沒有其他可能裝載廢棄物的大型車輛行經派出所。

合議庭認為，徐自稱對南部路線不熟，若僅是單純要迴轉北上，豈有自國道1號下交流道後，沿台82線快速道路，再接165線道路行經偏僻的案發地點後才原路折返，如此迂迴行徑，不僅耗費相當時間，更與常情不符。

合議庭表示，徐表示不知工作地點，想說可能是砂石場，令人難以想像徐在未知工作地點及詳細內容，據以計算其所耗費成本、可得收益的情況下，即輕易答應駕駛聯結車長途南下，有違常理外，徐迄今也未能提出「陀螺」的真實姓名、聯絡資料供查核，在在顯示其所辯是卸責之詞，不足採信。

台南地院認為，徐若僅是單純要迴轉北上，豈有自國道1號下交流道後，沿台82線快速道路，再接165線道路行經偏僻的案發地點後才原路折返，與常情不符。圖／本報資料照
台南地院認為，徐若僅是單純要迴轉北上，豈有自國道1號下交流道後，沿台82線快速道路，再接165線道路行經偏僻的案發地點後才原路折返，與常情不符。圖／本報資料照

廢棄物 監視器

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