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影／麗寶馬拉灣水上樂園男被控偷拍戲水女 園區列黑名單
一名55歲男子到麗寶馬拉灣水上樂園戲水時，被控趁機偷拍女性，4名男子將他壓制在地，警方在他手機內未找到偷拍私密處照片，但有多名戲水女子畫面，被偷拍女子堅持提告性騷擾，警方依法調查送辦。
麗寶樂園說明，保護遊客的安全是樂園的責任，針對偷拍事件，感謝見義勇為的年輕人，園方火速報警處理，日後也會將該男列為黑名單不得進入，並將持續加強水域安全巡邏，提供遊客安全安心的遊樂場域。
大甲警分局表示，本月24日下午4點45分，110通報麗寶水上樂園有4人打一人，員警趕到后里區麗寶樂園天晴廣場，現場並無打架，亦無聚眾鬥毆情事。
經調查，現場22歲張姓男子、21歲李姓男子、22歲石姓男子、22歲李姓男子在麗寶樂園馬拉灣水上樂園區置物櫃發現1名男子手持手機涉嫌偷拍，經詢問該男子為何偷拍，男子不予理會轉往別處，4男上前追問，民眾誤解打架。
員警將現場涉嫌偷拍者55歲范姓男子帶回調查，釐清他手機所拍攝內容，發現范男手機影像未涉及妨害秘密，但有女性戲水畫面，被害人陳女提起性騷擾防治法申訴，警方依規定製作相關資料陳報。
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