樂齡假牙首傳牙醫詐領補助 嘉縣衛生局：嚴加把關杜絕不法

嘉義縣長縣長翁章梁4年前當選就職，批示第一件公文是編預算，補助老人假牙，實現「最想做的事」，受惠老人累計逾1萬5千人，但這件民意滿意度逾9成的老人社福好政策，日前卻傳出王姓牙醫涉弊，遭檢方依詐欺案起訴。

衛生局說，嘉縣牙醫師詐領補助違反醫師法，全案是醫院主動查核發現不法移送檢調偵辦，22日經地檢署偵查終結，檢方依詐欺案起訴。衛生局表示，杜絕不法犯罪行為，不容寬貸。

衛生局表示，王姓牙醫師涉詐領補助案件，是醫院發現王姓牙醫門診時段病患就診掛號異常，主動調閱紀錄查核，發現假牙申報與內部登錄不符，全案移送偵辦。

局長趙紋華說，醫療院需檢附申請文件照片、病歷等，活動假牙補助申請須依據「樂齡活動假牙裝置作業要點」進行申請與審核，由牙醫師公會及專家學者組成「樂齡假牙審查委員會」，採裝置前、後兩階段審核，經費申請程序嚴謹。

此次不法案件由醫院前端把關，主動發現啟動內部機制查辦，縣府團隊同步嚴加把關，呼籲不要心存僥倖從事犯罪行為，否則將依法查處，絕不寬貸。