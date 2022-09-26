團購網仿冒商標賣來路不明酒精 法官斥可惡 重判1年1月

彰化縣陳姓男子是員林團購社團「童人知團購網」負責人，去年自行購入成分不明的酒精，再仿冒佳欣生技公司商標販售出100瓶酒精，彰化地方法院法官認為，在疫情嚴竣期間，酒精是極為重要的防疫工具，陳男販售成分不詳酒精，極可能根本無消毒效果，更可能有害人體，因此依加重詐欺取財罪將他重判1年1月。

判決書指出，陳男去年6月上網搜尋佳欣生技公司所販售的「普氏POSE」抗菌清潔酒精圖片，再以電腦改圖修改「75％」字樣顏色，並塗去主要成分中「抗菌劑」字樣及製造工廠地址後，仿製商標說明貼紙，再貼上他自行進貨的成份不詳酒精，並於社團人數高達約1.7萬人的臉書團購社團「童人知團購網（大員林地區）」販售酒精。

某消費者在童人知團購網看到陳男所貼文的酒精資料，再依團購網上所po的實體店面地址，前往陳男經營的實體店面以599元購入一瓶酒精，事後覺得酒精怪怪的，以電子郵件詢問佳欣生技公司，佳欣生技公司請人去該店面購買酒精，而發現該店賣仿冒商標酒精，報警處理。

陳男事後坦承犯行，並坦承已賣出約一百瓶酒精，並表示他不知道販賣給他酒精的朋友是做什麼的，也無法確認所販售酒精成分。

法官認為，去年正值疫情第三級警戒期間，正值人心惶惶、眾人搶購酒精，酒精也缺貨時，陳男竟趁此機會，購買完全不知成分及來源的酒精，仿冒商標販售，詐欺消費者，極為可惡，尤其酒精為重要防疫工具，陳男所販售酒精可能根本無消毒效果，更可能有害人體，甚至可能危害幼兒健康。

而直到法院辯論終結時，陳男均未於臉書社團或實體店面公告或回收成分不詳的仿冒酒精，也未賠償已購買消費者，更未與佳欣生技公司達成和解、獲取對方原諒。