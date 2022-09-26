廣西南寧投資案經營模式曝光 她拉9人加入判刑1年6月
吳姓女子招攬9人加入大陸廣西南寧投資案，被控違反多層次傳銷管理法。基隆地方法院判決中，提及加入須繳人民幣6萬9800元，並詳列1、2、3、4層下線獎金分配方式，布線2層即可「回本」。法官審結，認定吳女犯行，處有期徒刑1年6月，全案可上訴。
判決指出，吳女2017年12月前某日，參加大陸地區廣西省南寧市資本運作投資案。這個多層次傳銷事業經營方式，有意申購投資人須繳交人民幣（下同）6萬9800元，即取得招攬他人成為下線及發展組織會員資格，投資次月可領回1萬9000元。
投資者成功招攬3名投資人加入，順利完成下1層下線部署，可獲配2萬7740元獎金；若下線再依序完成第2、3、4層部署，可分別再獲配5萬4606元、5萬7456元、8萬6184元獎金。取得獎金非推廣或銷售商品或勞務合理市價，而是介紹他人參加為唯一收入來源。
吳詩涵加入廣西南寧投資案後，為求獲得獎金，與同組織自稱「鋒」的大陸男子等成員，由吳女在2017年12月起，在某一商業聯盟舉辦的餐會上，先後向與會人士介紹大陸地區投資願景、趨勢。
吳女以實地考察為名，邀9人赴廣西省南寧市參觀當地政府建設、房地產及傳銷組織據點，再與組織成員鼓吹、遊說9人加入，各向吳女借款6萬9800元，回台後再由中間人返還吳女。9人後來察覺誤入騙局提告，基隆地檢署檢察官偵查起訴。
吳女辯稱，在餐會上僅分享休閒產業趨勢，與廣西南寧投資案無關。有人知道她在大陸地區經營電商、代購、禮贈品，發展得不錯才找她詢問。律師則說，9名告訴人投資後反悔，共謀捏造受騙情節，欲以刑事訴訟要脅吳女賠償投資款，證言不可信。
法院指出，吳女拉攏徐姓、張姓告訴人成為其下線後，自行或指示、協助招攬他人加入，顯有為謀求自身獎金利益積極擴散組織。吳女先墊付下線款項上繳，再向下線收款後，代分配退款、獎金，足認屬多層次傳銷管理法行為人。犯後否認犯行，且拒絕與告訴人和解或賠償，再衡量素行、犯罪動機、目的、手段、告訴人受損害程度等情狀，判刑1年6月。
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