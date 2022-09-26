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士檢選舉查察會議 總長：重視民眾檢舉情資、即時查賄

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署今舉行111年地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人與會，雙北市警方、調查處、政風、專勤隊等單位，逐一報告查賄、反賄選措施。邢泰釗指出「魔鬼藏在細節裡，賄選是選舉的小偷，偷掉社會的正義」必須重視民眾檢舉情資，有效布雷、即時查賄。

今天會議由士檢檢察長繆卓然主持選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、檢察司司長黃謀信、最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、廉政署長莊榮松、調查局長王俊力及刑事警察局副局長黃家琦與會指導。士檢與台北市警局、新北市警局、台北市調查處、新北市調查處、台北市政府政風處、新北市政府政風處、移民署北市及新北市專勤隊等單位，報告轄區的選情、情資、查賄及反賄具體措施。

法務部長蔡清祥在會中表示，選舉查察工作綱領三項重點及六項具體作為，包含「查賄制暴、防止境外勢力介入選舉、儘速查辦假訊息、防制幽靈人口、杜絕選舉賭盤、掃蕩地下通匯」，他要求加強橫向連繫，俾利落實執行，同時也轉達行政院長指示，因應全國性公民複決投票，維護治安尤其重要，期許與會各機關防範過去、因應未來。

檢察總長邢泰釗分享查賄經驗，他指出「魔鬼藏在細節裡，賄選是選舉的小偷，偷掉社會的正義」他強調須重視民眾檢舉，有效佈雷，鼓勵即時查賄，態度公正、堅定，並嚴守程序正義，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾，一起捍衛民主法治，獲得人民信賴。

臺灣高等檢察署長張斗輝，肯定士林地檢署掃蕩不法資金，並指出「臺高檢建置科技偵查設備，可協助分析及採證相關資料」且佈雷不在多而在精，在不違反偵查不公開原則下，審慎發新聞，讓民眾明瞭政府查賄決心。

士檢檢察長繆卓然表示，士檢已至轄區9個警分局召開選舉查察座談會，確實掌握佈雷狀況和選情結構，檢方同仁也經教育訓練妥適處理選舉情資，他強調「查賄就是最好的反賄選宣導」將持續彙集各單位查緝能量，落實各項查察賄選工作。

士林地檢署今天舉行111年地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人與會，雙北市警方、調查處、政風、專勤隊等報告查賄、反賄選措施。圖／士林地檢署提供
士林地檢署今天舉行111年地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人與會，雙北市警方、調查處、政風、專勤隊等報告查賄、反賄選措施。圖／士林地檢署提供
士林地檢署今天舉行111年地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人與會。圖／士林地檢署提供
士林地檢署今天舉行111年地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人與會。圖／士林地檢署提供

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