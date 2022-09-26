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受刑人欠稅2.4萬 名下86萬「賽道王者」大重機法拍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子欠稅2.4萬元遭市府移送行政執行署強制執行，因許已入監服刑，執行署人員在其住處發現一輛排排排氣量1000CC、有「賽道王者」之稱的鈴木大重機GSX-R1000R，該輛機車仍有貸款76萬未償還，經與許聯繫後，將在下個月4日拍賣該輛大型重機，行政執行署台中分署提醒有興趣的民眾，可到場喊價。

行政執行署台中分署表示，下個月4日將執行10月的「123聯合拍賣日」，在遵守新冠肺炎防疫規定下，有秩序的進行拍賣，動產部分在早上10點進行拍賣，其中一台2017年10月出廠，鈴木的大型重機GSX-R1000R、排氣量1000CC，新車要價86萬元，該車保養維護情形良好，值得想買重機的人到場喊價。

台中分署表示，該輛重機的所有人是許姓男子，因積欠牌照稅、燃料使用稅等稅款計2.4萬元，未繳納經台中市地方稅務局移送分署強制執行，分署執行人員會同地稅局人員，前往許住所強制執行，但未遇義務人，經執行人員鍥而不捨搜尋後，在房屋後方發現用車罩罩住的重機，經查封後，將重機拖吊至分署保管，在場人義務人姊夫表示，許目前因案在監服刑。

分署指出，因許在監服刑，無法出面處理，該台重機又有向貸款公司申請貸款82.8萬元，利息按年息20%計算，尚有75萬6826元未償還，重機長期閒置隨著時間貶值，又有高額貸款利息累計，經查封拍賣後可協助義務人清繳欠稅，又避免重機長期久置貶值，更可終結高額貸款利息，一舉數得，一次創造三贏。

行政執行署台中分署配合法務部行政執行署，每個月第「1」個星期「2」下午「3」時（即123）舉行聯合拍賣，眾

好康拍賣資訊可至行政執行署全球資訊網（https://www.tpk.moj.gov.tw）查詢。

行政執行署台中分署，將在10月4日拍賣新車要價86萬的鈴木大重機GSX-R1000R。圖／行政執行署台中分署提供
行政執行署台中分署，將在10月4日拍賣新車要價86萬的鈴木大重機GSX-R1000R。圖／行政執行署台中分署提供
行政執行署台中分署，將在10月4日拍賣新車要價86萬的鈴木大重機GSX-R1000R。圖／行政執行署台中分署提供
行政執行署台中分署，將在10月4日拍賣新車要價86萬的鈴木大重機GSX-R1000R。圖／行政執行署台中分署提供
行政執行署台中分署，將在10月4日拍賣新車要價86萬的鈴木大重機GSX-R1000R。圖／行政執行署台中分署提供
行政執行署台中分署，將在10月4日拍賣新車要價86萬的鈴木大重機GSX-R1000R。圖／行政執行署台中分署提供

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