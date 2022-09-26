讓世界看見台灣 2023年國際法官協會年會將在台北登場

中華民國法官協會代表團今年9月17至22日到以色列參加國際法官協會年會，除播放已故導演齊柏林的影片「美麗台灣」，數位發展部長唐鳳也受邀錄影發表演說。會中，大法官黃瑞明從以色列法官協會會長Yaron Levy手中接下會旗，確定明年國際法官協會年會將在台北舉行。

今年度國際法官協會年會在以色列首都臺拉維夫（Tel Aviv）舉辦，中華民國法官協會由黃瑞明率領大法官詹森林、司法院研究法官林欣璇研、辦事法官藍家偉、台灣高等法院法官洪純莉、台北地方法院法官林伊倫、許凱傑，及彰化地方法院法官陳彥志共7人代表團，以第一級會員國身分與會。

法官協會指出，除理事聯席會議、中央會議例行性行政報告外，同時也舉行四大區域團體會議、四大研究小組會議，以及由以色列法官協會以「科技與法律」為主軸所召開的國際研討會，唐鳳受邀以「數位科技於法庭程序之應用」為題，錄影發表演說。

中華民國法官協會去年經會員國通過，舉辦明年成立70周年及第65屆年會，黃瑞明會中以英文致感謝及邀請詞，洪純莉以法文簡介台灣，並播放由「看見.齊柏林基金會」授權的「美麗台灣」影片，邀請與會代表明年來台參與盛會。