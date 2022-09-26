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大享容器擴廠開發引爭議 竹北8市民聲請停止執行再度獲准
新竹縣竹北市林姓市民等8人不滿新竹縣政府通過大享容器公司擴廠開發案，提行政訴訟並聲請停止執行，台北高等行政法院裁准停止執行，但被最高行政法院廢棄發回，北高行更審裁定今再度裁准停止執行，可抗告。
大享容器工業公司擬定擴展計劃，而提出擴展計畫環境影響說明書供審查，經新竹縣政府於2020年7月20日第10次環境影響評估審查委員會決議審查通過，無須經第二次環評；林姓市民等8人身為當地居民不服提訴訟請求撤銷原處分，並聲請停止執行。
北高行今年1月28日裁定准許停止執行，但最高行3月31日廢棄原裁定、發回更為裁定；北高行更審認為，林姓市民主張縣府通過大享容器擴展計劃，增加居住環境的洪災風險，市民生命、身體健康及居住安全等權益將受到難於回復的損害，現況是大享容器已有實際開發行為，依產業創新條例規定又須在期限內完成，可認定林等市民的主張有理由。
北高行指出，林等8人主張的權益屬基本人權，且居住環境安全等一旦受損，恐難以回復，且若停止縣府處分效力，足以影響擴展計畫效力，來暫時保護市民權益免於受損。
北高行考量停止執行縣府處分後，大享容器雖因暫停擴展計畫而受有財產上私益的影響，但情形、程度難認對公益有重大影響，故認為8人聲請符合行政訴訟法規定，應予准許。
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