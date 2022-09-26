快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

疫情震盪！本土+2萬8513例 較上周增1％

看到圖書館一群人在抖腳 他罵她「女抖賤」判罰8000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

徐姓男子在圖書館閱報看見別人在抖腳，認為影響閱讀心情，脫口說「男抖窮，女抖賤」挨告；徐稱，這是師長教導的道理，台北地院卻認為，徐有侮辱人之意，依公然侮辱罪判徐罰金8000元。可上訴。

徐2021年10月9日在台北市「道藩」圖書館閱報，見館內1名女子與其他讀者都在抖腳，認為妨害閱讀心情，經過對方座位後方說「男抖窮、女抖賤」。

女子聽到不滿，認遭徐辱罵，前往值班台向館員反應，請館員約束徐，徐當天下午5時返回圖書館後，被害人與館員要與徐溝通，徐與對方發生激烈口角，再次開口辱罵對方「男抖窮、女抖賤，妳就是賤」、「沒什麼好說的，就是男抖窮、女抖賤」，檢察官起訴徐。

徐承認說過「男抖窮、女抖賤」，但否認犯行，徐辯稱，那是從小師長就教導過的道理，且當時圖書館裡很多人在抖腳，「我是喃喃自語」。

被害女子稱，徐當天回到圖書館，她跟館員反映希望可以勸告徐，但徐大聲吼「男抖窮、女抖賤，妳就是賤」，證詞與館員相符，法官認定徐公然侮辱。

法官認為，依日常生活經驗，「賤」是指指謫他人行為、品格低下之意，屬於侮辱性言詞，徐因不滿對方找上館員，於爭吵過程中以「女抖賤」加以侮辱，考量徐犯後否認犯行，不檢討自己，判徐罰金刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

圖書館 公然侮辱

延伸閱讀

新北師鐸獎系列／許德田帶領學生實現自我價值勇敢追夢

參觀龍山動漫基地 柯文哲自爆也想出幾本漫畫書

彰化新住民女力上牆 二林圖書館迴廊換新裝

台南中西區圖書館：原台南州會古蹟三層樓典雅風貌，結合228紀念館、舉辦「新光榮老相館」常設展

相關新聞

看到圖書館一群人在抖腳 他罵她「女抖賤」判罰8000元

徐姓男子在圖書館閱報看見別人在抖腳，認為影響閱讀心情，脫口說「男抖窮，女抖賤」挨告；徐稱，這是師長教導的道理，台北地院卻...

違規停身障車位遭拖吊 男拒繳費撞開保管場柵欄離去遭訴

闕姓男子違規停車在新北汐止區的身障車位，遭拖吊到汐止違規拖吊保管場，今年4月10日上午7時許，涉嫌拒絕繳罰單等費用218...

中古車業務A走顧客130萬被抓包 反倒賠30萬還判8月

桃園一名張姓中古車業務替顧客買車，建議他先買便宜轎車培養信用，再貸款買心宜的跑車，先後拿了130萬餘元，卻未依約處理，遭...

高雄警酒駕二犯免職 想保退休金扯酒駕高官 翻案失敗

高雄六龜分局51歲謝姓警員2021年10月23日晚間酒駕上路，擦撞小貨車，呼氣酒測值達每公升1.2毫克，他9年前也曾因酒...

男酒後失控抓人妻「殺死魔鬼」 打瞎友人眼還持獵刀槍追鄰居

台中市李姓男子在前年間受林姓夫妻之邀，前往住處飲宴，未料李酒後失控，抓林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺妳」，林上前攔阻，反被李...

電機公司欠款77萬元拒繳 負責人裁准管收後分期獲釋

台南市南區某電機工程公司積欠營業稅、全民健保費等款項77萬元拒繳，執行署台南分署執行官經查，陳姓負責人有繳納義務之能力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。