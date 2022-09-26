看到圖書館一群人在抖腳 他罵她「女抖賤」判罰8000元
徐姓男子在圖書館閱報看見別人在抖腳，認為影響閱讀心情，脫口說「男抖窮，女抖賤」挨告；徐稱，這是師長教導的道理，台北地院卻認為，徐有侮辱人之意，依公然侮辱罪判徐罰金8000元。可上訴。
徐2021年10月9日在台北市「道藩」圖書館閱報，見館內1名女子與其他讀者都在抖腳，認為妨害閱讀心情，經過對方座位後方說「男抖窮、女抖賤」。
女子聽到不滿，認遭徐辱罵，前往值班台向館員反應，請館員約束徐，徐當天下午5時返回圖書館後，被害人與館員要與徐溝通，徐與對方發生激烈口角，再次開口辱罵對方「男抖窮、女抖賤，妳就是賤」、「沒什麼好說的，就是男抖窮、女抖賤」，檢察官起訴徐。
徐承認說過「男抖窮、女抖賤」，但否認犯行，徐辯稱，那是從小師長就教導過的道理，且當時圖書館裡很多人在抖腳，「我是喃喃自語」。
被害女子稱，徐當天回到圖書館，她跟館員反映希望可以勸告徐，但徐大聲吼「男抖窮、女抖賤，妳就是賤」，證詞與館員相符，法官認定徐公然侮辱。
法官認為，依日常生活經驗，「賤」是指指謫他人行為、品格低下之意，屬於侮辱性言詞，徐因不滿對方找上館員，於爭吵過程中以「女抖賤」加以侮辱，考量徐犯後否認犯行，不檢討自己，判徐罰金刑。
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