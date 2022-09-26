違規停身障車位遭拖吊 男拒繳費撞開保管場柵欄離去遭訴

闕姓男子違規停車在新北汐止區的身障車位，遭拖吊到汐止違規拖吊保管場，今年4月10日上午7時許，涉嫌拒絕繳罰單等費用2180元，涉嫌撕毀封條開車離去，遭潘姓管理員發現報警，仍駕車擦撞鐵門柵欄離去，檢方偵結，依除去公務員依法所施之查封標示罪嫌起訴。

起訴指出，闕姓男子今年4月9日晚上8時許，違規停車在汐止樟樹二路與山光路口的身障車位，遭拖吊到汐止違規拖吊保管場，隔天早上7時許，闕到拖吊場，無視潘姓管理員告知，須先繳交通違規罰鍰1200元、拖吊費880元、保管費100元等共2180元，直接撕掉員警貼貼在車輛四門門縫、行李箱的封條，開車準備離去。

潘管理員見狀，隨即關閉拖吊場鐵門柵欄，並通知派出所員警，但值班員警塞車還沒到場，闕男就下車拉開鐵門柵欄，又回車上駕車從柵欄縫隙離開拖吊場。過程中，闕男駕車撞到上下柵欄的黃色控制箱門板，導致門板凹陷受損、無法開啟，也撞到橫向鐵門馬達主機的斑馬線蓋板，導致脫落。

闕男到案稱，他拉開鐵門柵欄開車離去，左車頭擦撞到拖吊廠門口水泥柱，衝撞過程沒有造成人員受傷，鐵門也未受損。

監視器畫面顯示，闕男開車離去時，車輛上的封條已被撕掉，全案依刑法139條第1項除去公務員依法所施之查封標示罪嫌起訴。