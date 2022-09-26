台南永康警方連3天取締酒駕22件 其中13件公共危險送辦
台南永康警分局連續3天白天規畫各項廟會及集會秩序等勤務，夜間加強取締酒後駕車、防制危險駕車及「區域聯防」等專案性勤務，3天取締酒後駕車22件，13件移送公共危險罪，9件行政裁罰；其中昨晚越南籍阮姓女子駕車行經路檢點，因車左右搖晃員警盤查，當場聞到阮嫌全身酒氣、酒測值超標送辦。
警方說，當時車上還有3越南藉人士也全身酒氣；阮嫌說一車4人剛剛從小吃店飲酒後離開返家，「好險警方即時察覺，將其阮嫌移送及將乘客3人開單舉發，防止事故發生」。
永康分局交通組長葉敏旭說，統計今年1月至9月25日，酒後駕車發生交通事故110件，相較去年同期酒後駕車發生交通事故132件，雖然減少22件，但天氣轉涼，民眾常前往含酒料理的薑母鴨、羊肉爐等店面食用進補飲酒助興，提高酒後駕車機會，酒駕肇事增加，為防制酒後駕車憾事，永康分局連續3天擴大取締；將會不定時，擇易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，保障民眾的交通安全，防制酒駕事故發生。
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