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出北檢周玉蔻緊追不捨 張淑娟如驚弓之鳥不住啜泣

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前中國小姐張淑娟不滿遭資深媒體人周玉蔻指稱，是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴外遇、開房間對象，今憤而前往北檢提告，卻遇上周玉蔻踢館。張淑娟最終選擇現身，遭媒體團團包圍，不料步出地檢署欲離去時，周玉蔻竟從一旁巷子竄出緊追不捨，說要跟張淑娟道歉，場面陷入混亂，嚇得張淑娟猶如驚弓之鳥，只能躲在親友懷中不住啜泣。

據了解，按照原定計畫，這兩天氣憤難平的張淑娟是要與王鴻薇及律師一同提告，但因周玉蔻前來踢館，臨時改由王鴻薇先行前往，避免周玉蔻鬧場，卻引發王、周兩人舌戰，張淑娟則由律師陪同先待在座車上，於附近觀望。

後來王鴻薇與周玉蔻舌戰告一段落，王鴻薇幾經電話與張淑娟溝通，張淑娟最後還是勇敢現身，向在場媒體訴說自己的委屈。不料待張淑娟等人進入北檢遞狀提告完，欲步出地檢署搭乘計程車離開時，周玉蔻竟又從北檢旁邊的巷子中竄出，對張淑娟緊追不捨。

周玉蔻此舉，讓現場更加混亂，周玉蔻還一度試圖拉住張淑娟，卻被王鴻薇和張女親友支開，周玉蔻還大叫王鴻薇打人。張淑娟在媒體團團包圍，加上周玉蔻高八度的叫囂聲中，顯然已如驚弓之鳥，完全看不到路，也找不到計程車，最後還是靠王鴻薇先叫來自己座車，示意張淑娟先上車，同時頂開周玉蔻，張淑娟才得以離去。

張淑娟(右)上午由台北市議員王鴻薇(中)陪同到台北地檢署控告周玉蔻(左)，張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張淑娟不接受。記者胡經周/攝影
張淑娟(右)上午由台北市議員王鴻薇(中)陪同到台北地檢署控告周玉蔻(左)，張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張淑娟不接受。記者胡經周/攝影
張淑娟提告步出北檢時，周玉蔻依然緊追不捨。記者蔣永佑／攝影
張淑娟提告步出北檢時，周玉蔻依然緊追不捨。記者蔣永佑／攝影
張淑娟(右)上午由台北市議員王鴻薇(後中)陪同到台北地檢署控告周玉蔻(後左二)，張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張淑娟不接受。記者胡經周/攝影
張淑娟(右)上午由台北市議員王鴻薇(後中)陪同到台北地檢署控告周玉蔻(後左二)，張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張淑娟不接受。記者胡經周/攝影

張淑娟 周玉蔻 王鴻薇

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