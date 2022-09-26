中古車業務A走顧客130萬被抓包 反倒賠30萬還判8月

桃園一名張姓中古車業務替顧客買車，建議他先買便宜轎車培養信用，再貸款買心儀的跑車，先後拿了130萬餘元，卻未依約處理，遭報警提告。法院考量雙方事後160萬元達成調解，依業務侵占罪判張男有期徒刑8月。可上訴。

檢警調查，前中古車行業務員張男（27歲）2018年10月底在臉書刊登販售速霸陸WRX型跑車，經劉姓男子表示有意購買，雙方交換LINE洽談；張男聲稱，因劉信用不足，建議他先繳付訂金8萬元，其餘以辦理貸款方式，先購買總價60萬元的福斯轎車，以培養信用，之後再貸款購買85萬元的速霸陸跑車，並允諾原價買回轎車。

劉男不疑有他，2018年11月間向租賃公司貸款52萬並交付，車行收到後，便由張男交車；劉同年11月26日再向銀行貸款50萬元，拿了49萬給張，用以購買跑車，2019年5月13日再提36萬元給張，以繳付跑車尾款。

這時張男又表示要先繳清轎車貸款，劉男因而跟胞弟借了45萬元，共還了45萬1300元給張；但張男前後收到130萬1300元，卻未依約處理，讓劉憤而提告。

偵查時，張男聲稱只收到2萬元訂金，其他分文未取，經劉男亮出雙方商議的錄影畫面，他又兩度改口，檢方以他犯後積極狡辯推託，顯無悔意，請法院從重量刑。審理時張男當庭認罪。