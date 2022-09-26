快訊

周玉蔻猛打蔣萬安、蔣孝嚴 恐讓陳時中陷「背後靈」危機

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

高雄警酒駕二犯免職 想保退休金扯酒駕高官 翻案失敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄六龜分局51歲謝姓警員2021年10月23日晚間酒駕上路，擦撞小貨車，呼氣酒測值達每公升1.2毫克，他9年前也曾因酒駕被記大過，因二犯被高雄市警局免職，喪失數百萬元退休金。謝男不服提行政訴訟，高雄高等行政法院認為高雄市政府依法處理並無不當，判他敗訴。

2021年10月23日晚間8時許，當時輪休的謝男在友人住處飲用高梁酒後，開車載人到友人家中弔唁，結果又在場喝了一杯保力達，當晚8時許再開車上路，不小心和簡男擦撞，結果謝男卻趁機躲入附近民宅，經警方查獲後，呼氣酒測值達每公升1.2毫克。

案發後不久，謝男隨即被調往林園分局，由於他8年前、2012年7月也曾在勤餘時酒後駕車，被高雄市警局記1大過處分，因有兩次酒駕紀錄，從警28年的謝男被警方依規定免職，喪失數百萬元退休金，他也被依公共危險罪，判刑4個月。

但謝男質疑警方處分過重，提行政訴訟希望保住工作，謝男主張，原住民在部落生活偶有喝酒習慣，當天他是輪休，又不是開公務車，對警譽影響程度不高，直接處免職處分，有裁量怠惰疑慮。

謝還舉今年6月高雄市警局3線1星張姓督察酒駕為例，稱張當時酒駕自撞，呼氣酒測值高達每公升1.0毫克，他與張男酒測值差不多，張卻僅記1大過，有違反比例原則。

但市府反駁，警察酒駕只要被記兩大過就得依規定予以免職，謝男任職的六龜分局，月初才發生員警酒駕，謝卻不顧分局加強宣導，身為執法人員，知法犯法，行為已構成「言行不檢」，對警察團體形象破壞甚鉅，已「嚴重損害政府或公務人員聲譽」，裁量並未違反比例原則，或怠惰、濫用之違法。

高雄高分院合議庭審理時，法官認為六龜分局曾多次以LINE宣導員警勿酒駕，但謝當天仍酒駕上路，且酒測值已達「迷醉」程度，另依據銓敘部函示，公務員酒駕並肇事者，如嚴重損害政府或公務人員聲譽，得為一次記兩大過懲處。

合議庭認為，高雄市政府針對謝男免職部分，依法有據，至於謝舉張姓督察等案例，因個案具體事實與本件不盡相同，是否符合免職處分要件，應各別判斷，判謝男敗訴。可上訴。

高雄謝姓員警酒駕肇事被免職，他提行政訴訟希望保住工作，但法官認為市府處分合理，判他敗訴。記者張議晨／翻攝
高雄謝姓員警酒駕肇事被免職，他提行政訴訟希望保住工作，但法官認為市府處分合理，判他敗訴。記者張議晨／翻攝

酒駕 酒測 高雄市

延伸閱讀

明天與龐培歐早餐會 陳其邁︰他一定會愛上高雄

GQ城市野營首度移師高雄 10月15、16日在衛武營

影／剛從「醉酒屋」出門 賓士酒駕一上路就害死機車大叔

酒駕闖紅燈被攔下 女騎士不甩警察狂點餐：鮪魚吐司不要洋蔥

相關新聞

潤泰千金120萬現金裝名牌包被偷 竊賊保全身亡法院判「他們」要賠

潤泰集團總裁尹衍樑千金尹崇恩指控社區許姓保全竊走她放在鞋櫃上、裝有120萬元現金、手機、相機的名牌包，許被依竊盜罪嫌起訴...

華航簽約租6架飛機最後一場空 法院判民航局要還1.7億

交通部民航局租賃6架飛機給中華航空公司，並約定要移轉飛機所有權給華航，但後來以違反國有財產法終止合約。華航認為溢付租金，...

出北檢周玉蔻緊追不捨 張淑娟如驚弓之鳥不住啜泣

前中國小姐張淑娟不滿遭資深媒體人周玉蔻指稱，是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴外遇、開房間對象，今憤而前往北檢提告，...

中古車業務A走顧客130萬被抓包 反倒賠30萬還判8月

桃園一名張姓中古車業務替顧客買車，建議他先買便宜轎車培養信用，再貸款買心宜的跑車，先後拿了130萬餘元，卻未依約處理，遭...

高雄警酒駕二犯免職 想保退休金扯酒駕高官 翻案失敗

高雄六龜分局51歲謝姓警員2021年10月23日晚間酒駕上路，擦撞小貨車，呼氣酒測值達每公升1.2毫克，他9年前也曾因酒...

男酒後失控抓人妻「殺死魔鬼」 打瞎友人眼還持獵刀槍追鄰居

台中市李姓男子在前年間受林姓夫妻之邀，前往住處飲宴，未料李酒後失控，抓林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺妳」，林上前攔阻，反被李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。