高雄警酒駕二犯免職 想保退休金扯酒駕高官 翻案失敗

高雄六龜分局51歲謝姓警員2021年10月23日晚間酒駕上路，擦撞小貨車，呼氣酒測值達每公升1.2毫克，他9年前也曾因酒駕被記大過，因二犯被高雄市警局免職，喪失數百萬元退休金。謝男不服提行政訴訟，高雄高等行政法院認為高雄市政府依法處理並無不當，判他敗訴。

2021年10月23日晚間8時許，當時輪休的謝男在友人住處飲用高梁酒後，開車載人到友人家中弔唁，結果又在場喝了一杯保力達，當晚8時許再開車上路，不小心和簡男擦撞，結果謝男卻趁機躲入附近民宅，經警方查獲後，呼氣酒測值達每公升1.2毫克。

案發後不久，謝男隨即被調往林園分局，由於他8年前、2012年7月也曾在勤餘時酒後駕車，被高雄市警局記1大過處分，因有兩次酒駕紀錄，從警28年的謝男被警方依規定免職，喪失數百萬元退休金，他也被依公共危險罪，判刑4個月。

但謝男質疑警方處分過重，提行政訴訟希望保住工作，謝男主張，原住民在部落生活偶有喝酒習慣，當天他是輪休，又不是開公務車，對警譽影響程度不高，直接處免職處分，有裁量怠惰疑慮。

謝還舉今年6月高雄市警局3線1星張姓督察酒駕為例，稱張當時酒駕自撞，呼氣酒測值高達每公升1.0毫克，他與張男酒測值差不多，張卻僅記1大過，有違反比例原則。

但市府反駁，警察酒駕只要被記兩大過就得依規定予以免職，謝男任職的六龜分局，月初才發生員警酒駕，謝卻不顧分局加強宣導，身為執法人員，知法犯法，行為已構成「言行不檢」，對警察團體形象破壞甚鉅，已「嚴重損害政府或公務人員聲譽」，裁量並未違反比例原則，或怠惰、濫用之違法。

高雄高分院合議庭審理時，法官認為六龜分局曾多次以LINE宣導員警勿酒駕，但謝當天仍酒駕上路，且酒測值已達「迷醉」程度，另依據銓敘部函示，公務員酒駕並肇事者，如嚴重損害政府或公務人員聲譽，得為一次記兩大過懲處。