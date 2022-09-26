快訊

周玉蔻猛打蔣萬安、蔣孝嚴 恐讓陳時中陷「背後靈」危機

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男酒後失控抓人妻「殺死魔鬼」 打瞎友人眼還持獵刀槍追鄰居

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在前年間受林姓夫妻之邀，前往住處飲宴，未料李酒後失控，抓林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺妳」，林上前攔阻，反被李毆打右眼成傷，視力僅存0.1，李還拿著獵刀、獵槍跑出屋外，追逐鄰居，對空鳴槍，警方獲報到場偵辦，一審依傷害罪，判李7月徒刑，另涉恐嚇罪判拘役60天，得易科6萬元。

判決指出，李姓男子（46歲）在前年9月24日晚間，受到林姓夫妻的邀請，前往太平區的住處作客、喝酒，但李酒後失控，徒手抓著林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺死妳」，林見狀上前攔阻，李徒手毆打林，造成林右眼挫瘀傷，視力減損至0.1。

李男打人後跑出屋外，拿出自己的獵刀、獵槍朝徐姓鄰居追逐，還對空擊發獵槍一槍，林妻嚇到趕緊通知警方到場。

警方到場後查扣涉案獵槍、獵刀、喜得釘4顆（打釘槍用的空包彈，不具殺傷力），全案依恐嚇、傷害等罪，移送法辦。

台中地院審結，李男已承認犯罪，全案犯罪事證明確，依傷害罪判刑7月，另涉恐嚇2罪，判拘役60天，得易科6萬元，可上訴。

台中市李姓男子在前年間酒後失控，涉嫌恐嚇、傷害等犯行，一審判李7月徒刑。圖／本報資料照
台中市李姓男子在前年間酒後失控，涉嫌恐嚇、傷害等犯行，一審判李7月徒刑。圖／本報資料照

恐嚇 傷害罪 視力

延伸閱讀

新手爸爸頭包保鮮膜狂親女兒 人妻透露原因超有愛

帶阿嬤去吃到飽被要求外帶冰品飲料 人妻後悔坦承：我是小偷

人妻泣訴30多歲老公是媽寶「連水餃都不會煮」 遭網友冷回4字

結婚6年沒行過房 人妻用監視器揭穿丈夫「隱藏秘密」大崩潰

相關新聞

潤泰千金120萬現金裝名牌包被偷 竊賊保全身亡法院判「他們」要賠

潤泰集團總裁尹衍樑千金尹崇恩指控社區許姓保全竊走她放在鞋櫃上、裝有120萬元現金、手機、相機的名牌包，許被依竊盜罪嫌起訴...

華航簽約租6架飛機最後一場空 法院判民航局要還1.7億

交通部民航局租賃6架飛機給中華航空公司，並約定要移轉飛機所有權給華航，但後來以違反國有財產法終止合約。華航認為溢付租金，...

出北檢周玉蔻緊追不捨 張淑娟如驚弓之鳥不住啜泣

前中國小姐張淑娟不滿遭資深媒體人周玉蔻指稱，是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴外遇、開房間對象，今憤而前往北檢提告，...

中古車業務A走顧客130萬被抓包 反倒賠30萬還判8月

桃園一名張姓中古車業務替顧客買車，建議他先買便宜轎車培養信用，再貸款買心宜的跑車，先後拿了130萬餘元，卻未依約處理，遭...

高雄警酒駕二犯免職 想保退休金扯酒駕高官 翻案失敗

高雄六龜分局51歲謝姓警員2021年10月23日晚間酒駕上路，擦撞小貨車，呼氣酒測值達每公升1.2毫克，他9年前也曾因酒...

男酒後失控抓人妻「殺死魔鬼」 打瞎友人眼還持獵刀槍追鄰居

台中市李姓男子在前年間受林姓夫妻之邀，前往住處飲宴，未料李酒後失控，抓林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺妳」，林上前攔阻，反被李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。