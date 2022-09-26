聽新聞
test
0:00 / 0:00
男酒後失控抓人妻「殺死魔鬼」 打瞎友人眼還持獵刀槍追鄰居
台中市李姓男子在前年間受林姓夫妻之邀，前往住處飲宴，未料李酒後失控，抓林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺妳」，林上前攔阻，反被李毆打右眼成傷，視力僅存0.1，李還拿著獵刀、獵槍跑出屋外，追逐鄰居，對空鳴槍，警方獲報到場偵辦，一審依傷害罪，判李7月徒刑，另涉恐嚇罪判拘役60天，得易科6萬元。
判決指出，李姓男子（46歲）在前年9月24日晚間，受到林姓夫妻的邀請，前往太平區的住處作客、喝酒，但李酒後失控，徒手抓著林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺死妳」，林見狀上前攔阻，李徒手毆打林，造成林右眼挫瘀傷，視力減損至0.1。
李男打人後跑出屋外，拿出自己的獵刀、獵槍朝徐姓鄰居追逐，還對空擊發獵槍一槍，林妻嚇到趕緊通知警方到場。
警方到場後查扣涉案獵槍、獵刀、喜得釘4顆（打釘槍用的空包彈，不具殺傷力），全案依恐嚇、傷害等罪，移送法辦。
台中地院審結，李男已承認犯罪，全案犯罪事證明確，依傷害罪判刑7月，另涉恐嚇2罪，判拘役60天，得易科6萬元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言