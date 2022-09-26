男酒後失控抓人妻「殺死魔鬼」 打瞎友人眼還持獵刀槍追鄰居

台中市李姓男子在前年間受林姓夫妻之邀，前往住處飲宴，未料李酒後失控，抓林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺妳」，林上前攔阻，反被李毆打右眼成傷，視力僅存0.1，李還拿著獵刀、獵槍跑出屋外，追逐鄰居，對空鳴槍，警方獲報到場偵辦，一審依傷害罪，判李7月徒刑，另涉恐嚇罪判拘役60天，得易科6萬元。

判決指出，李姓男子（46歲）在前年9月24日晚間，受到林姓夫妻的邀請，前往太平區的住處作客、喝酒，但李酒後失控，徒手抓著林妻恐嚇「妳是魔鬼、我要殺死妳」，林見狀上前攔阻，李徒手毆打林，造成林右眼挫瘀傷，視力減損至0.1。

李男打人後跑出屋外，拿出自己的獵刀、獵槍朝徐姓鄰居追逐，還對空擊發獵槍一槍，林妻嚇到趕緊通知警方到場。

警方到場後查扣涉案獵槍、獵刀、喜得釘4顆（打釘槍用的空包彈，不具殺傷力），全案依恐嚇、傷害等罪，移送法辦。