電機公司欠款77萬元拒繳 負責人裁准管收後分期獲釋

台南市南區某電機工程公司積欠營業稅、全民健保費等款項77萬元拒繳，執行署台南分署執行官經查，陳姓負責人有繳納義務之能力，卻故意不繳納，陳並有財產隱匿或處分情事，向台南地院聲請管收法官裁准後，陳同意分期還款獲釋回。

台南分署經查，陳男是台南市南區電工程公司負責人，他滯欠2018年度營業稅、2017至2019年度營利事業所得稅、2015至2018年度全民健康保險費等費用，自2015年起經南區國稅局台南分局、衛生福利部中央健康保險署南區業務組、勞動部勞工保險局等單位強制執行，尚欠金額77萬5596元。

行政執行官黃姿穎調查發現，陳姓負責人（55歲）2015起至今年9月間，自幾間大廠商間所收取款項或開立發票金額高達2733萬餘元，足以清償欠款，卻不償還，有繳納義務能力，卻故意不繳納。

陳在2015年至2018年間於銀行間所提領單筆20萬元以上的金額高達6百多萬元，執行官訊問流向時，僅空泛陳稱，這些錢都是付工資跟材料款，會用現金是因為沒有在開票等語，卻無法提出確實證明以實其說。陳有財產隱匿或處分情事。

台南分署9月23日將陳通知到場，行政執行官訊問後，認定陳符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並將陳移送台南地方法院聲請管收，法官於晚間6點裁定准予管收。