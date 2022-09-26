華航簽約租6架飛機最後一場空 法院判民航局要還1.7億

交通部民航局租賃6架飛機給中華航空公司，並約定要移轉飛機所有權給華航，但後來以違反國有財產法終止合約。華航認為溢付租金，提告要求返還12億餘元，一、二審皆敗訴，但更一審認定雙方曾協議變更租金計算方式，逆轉判民航局須返還1.7億餘元與利息，最高法院駁回上訴，全案確定。

政府1989年間為平衡台美貿易，由民航局用民航作業基金向美國購買10架飛機，並以低利租6架給華航，包括波音747、麥道11等客、貨機。依最初租賃合約，租期為19年半，期滿後飛機歸華航所有，華航須支付租金及飛機價款。

但當時在野黨立委一再質疑民航局圖利華航，監察院也認為合約不符國有財產法規定，立法院1999年決議要求民航局一年內收回飛機，公開拍賣。

華航2002年7月與交通部簽立協議書，合意終止合約，依立法院決議變更合約內容，包括租金數額應依市場租金利率及殘值等因素重新調整。華航認為，當初沒有那麼大的運量需求，其時是被迫接受飛機，提告要求民航局返還溢付租金12億4000多萬元，一、二審連敗，但最高法院廢棄判決，發回更審。

台灣高等法院更一審認為，華航與民航局曾就租金尾款、租金差額訴訟，已判決確定，調整變更合約租金應受先前判決結果拘束，內容為雙方已合意依行政院1997年4月間的函文，依行政院的核定利率、扣除飛機殘值4.88%來計算調整租金。