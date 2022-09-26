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不滿雞排店二代涉竊盜糾紛 台中少年替友找人砸店遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓少年因劉姓友人與西屯區一家雞排店二代潘姓男子，有竊盜糾紛，蔡為了替友人出頭，在前年5月間，找來10餘人，持球棒等器械，前往潘正在營業中的雞排店砸店，毆打在場的潘，有客人看到紛紛走避，過程中潘為反擊，咬傷蔡方一人的耳朵，潘提告後，台中地檢署今偵結，依少年事件處理法起訴，移審台中地院少年法庭。

判決指出，蔡姓少年（17歲）在前年5月間，得知劉姓友人、劉母，與在西屯區經營雞排店的二代潘姓男子因竊盜案件，涉有糾紛，蔡為替朋友出頭，透過林姓男子通知羅姓男子後，找來劉姓男子等10多人，先在北屯區昌平東七路會合後，分別駕駛不同車輛，前往潘經營的雞排店，途中先到附近的五金百貨，購買球棒等器械，欲砸店時使用。

同年5月29日深夜11時許，蔡等人持球棒衝進當時正在營業中的雞排店，先攻擊潘男，造成潘左側頭部、右側臉部、右前臂有多處擦挫傷，潘的哥哥也被打傷，造成前額、左眼、左手有擦挫傷，另外店內有許姓、徐姓等顧客看到，紛紛走避，過程中潘為反擊，咬傷蔡一方的劉姓男子左耳，造成劉左耳開放性傷口。

蔡等人見劉受傷後，先行撤退，警方獲報後，循線抓人，陸續逮回蔡等涉案10人，陸續依妨害秩序等罪起訴，其中蔡在案發時未成年，已自白犯罪，依少年事件處理法起訴，移審台中地院少年法庭。

台中市蔡姓少年為了替朋友出頭，涉嫌在前年間找人前往西屯區一家雞排店砸店、打人，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市蔡姓少年為了替朋友出頭，涉嫌在前年間找人前往西屯區一家雞排店砸店、打人，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

雞排 竊盜 未成年

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