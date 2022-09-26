潤泰千金120萬現金裝名牌包被偷 竊賊保全身亡法院判「他們」要賠

潤泰集團總裁尹衍樑千金尹崇恩指控社區許姓保全竊走她放在鞋櫃上、裝有120萬元現金、手機、相機的名牌包，許被依竊盜罪嫌起訴，但在法院審理期間身亡，刑事公訴不受理；民事部分，尹崇恩向許的繼承人、保全公司求償161萬餘元，台北地方法院今判許的繼承人應於遺產繼承範圍，與保全公司連帶賠償尹崇恩30萬餘元，可上訴。

尹崇恩畢業於政大會計研究所，目前是一名會計師，她去年2月10日上午8時許，把要交給廠商的120萬元裝潢款裝在PRADA包中，放在家門口鞋櫃上，未料卻不翼而飛。

尹崇恩報警處理，查出是許姓保全下手行竊，檢方依竊盜罪嫌起訴，但許矢口否認是小偷，去年10月因癌症病逝，刑事部分法院判公訴不受理。民事部分，尹崇恩提損害賠償訴訟，要求許的繼承人、保全公司應負連帶賠償責任，求償161萬餘元。