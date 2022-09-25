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高職中輟佯稱醫學院肄業補習班任教 領薪1萬2判拘役須罰5萬
基隆市高職肄業的丁姓板模工，佯稱曾就讀醫學院肄業，到補習班成功應徵到擔任助理及輔導老師工作，但上班不到1個月就露餡。丁遭解職後向市府申請勞資爭議調解，業者控告丁男詐欺，基隆地院審結，認定犯行，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日要5萬元。全案可上訴。
判決指出，丁男學歷是基隆某高職肄業，並未取得台北醫學大學口腔醫學院學歷證照，也未曾就讀台北醫學大學。他在104人力銀行網站，看見一家文教事業公司基隆分公司徵求輔導老師，先登入不實學歷，再持網站學歷截圖資料求職。
丁男2020年11月12日下午前往文教公司基隆分校面試，向楊姓主任佯稱，曾就讀台北醫學大學口腔醫學系，但未畢業，他有國中數理解題能力，最後獲聘擔任助理及輔導老師。
補習班業者發現丁男授課情形不佳，與他所稱學歷不符，嚴重影響公司商譽，同年12月8日請丁離職。丁男兩天後向基隆市政府申請勞資爭議調解。
業者表示被丁欺騙，已給付丁男任職期間薪資1萬2160元，並控告丁男詐欺。業者說，徵才資訊註明必須具備大學學歷，丁男面試時提供不實履歷表，並自稱台北醫學大學肆業。
丁男供稱，他在人力銀行網站隨便選一間大學填寫履歷，因是應徵助理教師，屬兼職性質，面試時對方完全沒有提到學歷問題，也沒有叫他提供學歷證明及良民證。上班期間沒有上過課，但有作課後輔導，幫忙學生解題，他不是故意填寫大學肆業學歷，只是想要完成履歷填寫。
法院指丁男填載不實學歷履歷詐騙他人，以獲取職位取得薪酬，應予非難。丁男遭解雇後，向市府申請勞資爭議調解請求工資及資遣費，飾詞美化遭解雇原因，直在接受審判時才坦承犯行。審酌丁男無犯罪紀錄，犯罪動機、手段、獲取利益、從事板模工作等生活情狀，判拘役50日。
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