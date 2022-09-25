捷運上偷拍隔壁女乘客裙底 男子判拘役50天

台北市房姓男子今年4月間搭乘捷運淡水線時，以手機偷拍鄰座女子裙底，被女子當場發現報警法辦。台北地方法院審理後，依妨害秘密罪判處房男拘役50天，得易科罰金。可上訴。

判決指出，50歲的房姓男子於4月8日搭乘台北捷運淡水信義線，列車行經台大醫院站時，4次持手機以攝影鏡頭朝向坐在右側的女子，竊錄女子短裙內大腿內側隱私部位。

被害女子發覺後報警處理，捷運警察隊根據監視器畫面查獲房男，移送法辦。房男偵訊時坦承犯案，被台北地檢署聲請簡易判決。

台北地方法院審酌房男生活狀況、智識程度、犯後坦承犯行態度、被害女子受害程度等情狀，依妨害秘密罪判處房男拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

台北市捷運警察隊指出，民眾在捷運站或車廂內遇偷拍或騷擾，現場務必冷靜別慌張，可立即大聲制止或大聲呼喊求救吸引路人或站務員注意，另於車廂內可按下緊急對講機求助或撥110報案，警方將立即派員趕赴現場處置。