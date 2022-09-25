快訊

豪雨特報擴及花蓮山區 宜蘭縣山區持續超大豪雨

獨／你出國他們好羨慕 疾管署全員禁出國到明年3月

超大豪雨狂轟宜蘭縣山區 專家分析異常降水現象原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6000元包防水工程 零工婦摔成重殘 過失雇主得賠千萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓男子6000元包下一間4樓透天厝鐵皮屋頂修繕工程，並以日薪1000元請來許姓臨時工幫忙，但許女工作時踩破採光罩，摔到4樓地板後重傷，至今仍要臥床，林男被依過失重傷害罪，判刑7月確定，許女家屬提民事求償，向林男求償1300多萬元，高雄地方法院審結，判林要賠1066萬餘元。

判決指出，林男2020年8月連工帶料合計6000元價格，承包鳳山區某間4樓高透天厝的屋頂工程，開工後林男以每日1000元請許女幫忙，但第一天上工，許女在鐵皮屋頂工作時，不小心踩破塑膠採光板，整個人從鐵皮屋頂摔落到透天頂樓。

由於許女頭部先著地，當場昏迷，送醫後有枕骨骨折、左側硬腦膜下血腫、右側小腦出血、水腦症等傷害，出院後仍有意識不清，雙側肢體障礙等問題，領有重度殘障手冊，生活需要別人照護，仍無法完全自理。

許女丈夫認為，林男施工時沒有依照規定，設有安全措施，害他妻子重摔落地，提告林男過失傷害，但林男偵查時竟否認僱用許女，檢方綜合相關事證，認為林是雇主，卻未在屋頂規畫安全通道，造成許女墜落，依過失重傷害罪將他起訴。

高雄地方法院審理時，林男坦承是許女雇主，但堅稱沒有叫許女上到屋頂上。但法官根據黃姓屋主證詞、勞工局訪談紀錄等，確認當時許女是拿工具上屋頂，不採信他說法，依過失重傷害罪判他7月徒刑，林男未上訴確定。

後來許女及丈夫、兒女等人，另提民事訴訟，向林男求償醫藥費、看護費、精神慰撫金等合計1300多萬。高雄地方法院審理時，林男都未到法院為自己答辯，也沒提書狀或其他聲明。

雄院法官審理後，根據許女未來需負擔的醫藥費、看護費等，判林應賠償806萬餘元，至於丈夫、子女等4人提的450萬精神慰撫金，法官審酌後認林男應賠償丈夫80萬元，3名子女各60萬元，合計林應賠償許女、許女家人共1066萬5037元。可上訴。

許女不慎踩破採光罩摔成重傷，林姓雇主不僅被判刑，還要賠償千萬元。圖為示意圖，與新聞無關。本報資料照片
許女不慎踩破採光罩摔成重傷，林姓雇主不僅被判刑，還要賠償千萬元。圖為示意圖，與新聞無關。本報資料照片

透天厝 丈夫 傷害罪

延伸閱讀

黃敏惠青年團成軍 首表態支持18歲公民權入憲

台南灣裡、喜樹低窪區逢大水必淹 停20抽水站將開工

影／台南仁德道路施工驚見國小童開小山貓 勞工局要調查

彰化139線自行車道改善標誌標線 種1公里粉紅風鈴木

相關新聞

顏清標被檢舉鎮瀾宮金媽祖涉詐案 查無犯罪實據逾時效結案

大甲鎮瀾宮多年前將信徒還願答謝的金牌大大小小逾上百萬面，鎔鑄雕刻成一尊高4.2尺，270公斤重的「金媽祖」，去年有人向台...

6000元包防水工程 零工婦摔成重殘 過失雇主得賠千萬元

林姓男子6000元包下一間4樓透天厝鐵皮屋頂修繕工程，並以日薪1000元請來許姓臨時工幫忙，但許女工作時踩破採光罩，摔到...

中科院技師下載機密檔案被停權調查 溜進機房刪光判8月

國家中山科學研究院彭姓技術師在非上班時間，未經授權下載包括雄三飛彈、反潛火箭、無人登月機等機密資料，遭停權調查後，再趁機...

無照騎車闖紅燈拒檢肇事 竟怪警員鳴笛追他也有責任

基隆市莊姓男子無照騎機車闖紅燈，蔡姓警員騎警用機車鳴笛追逐，途中莊男與另名騎士發生碰撞，造成對方重傷。基隆地方法院審理時...

考績連兩年打乙被學校解雇 助理告贏國立大學保住工作

國立中山大學盧姓行政助理，因連續兩年考績吃乙，被校方以不適任為由解聘，盧男不服，提告爭取權益；高雄地方法院認為校方解聘不...

懷疑女兒被檢舉達人盯上 父提告反被警送辦 法官還清白

台中市林姓男子在今年5月間收到女兒的檢舉交通違規舉發單，認為女兒在短短1分鐘內被檢舉2次，是檢舉達人刻意跟追、騷擾行為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。