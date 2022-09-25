6000元包防水工程 零工婦摔成重殘 過失雇主得賠千萬元

林姓男子6000元包下一間4樓透天厝鐵皮屋頂修繕工程，並以日薪1000元請來許姓臨時工幫忙，但許女工作時踩破採光罩，摔到4樓地板後重傷，至今仍要臥床，林男被依過失重傷害罪，判刑7月確定，許女家屬提民事求償，向林男求償1300多萬元，高雄地方法院審結，判林要賠1066萬餘元。

判決指出，林男2020年8月連工帶料合計6000元價格，承包鳳山區某間4樓高透天厝的屋頂工程，開工後林男以每日1000元請許女幫忙，但第一天上工，許女在鐵皮屋頂工作時，不小心踩破塑膠採光板，整個人從鐵皮屋頂摔落到透天頂樓。

由於許女頭部先著地，當場昏迷，送醫後有枕骨骨折、左側硬腦膜下血腫、右側小腦出血、水腦症等傷害，出院後仍有意識不清，雙側肢體障礙等問題，領有重度殘障手冊，生活需要別人照護，仍無法完全自理。

許女丈夫認為，林男施工時沒有依照規定，設有安全措施，害他妻子重摔落地，提告林男過失傷害，但林男偵查時竟否認僱用許女，檢方綜合相關事證，認為林是雇主，卻未在屋頂規畫安全通道，造成許女墜落，依過失重傷害罪將他起訴。

高雄地方法院審理時，林男坦承是許女雇主，但堅稱沒有叫許女上到屋頂上。但法官根據黃姓屋主證詞、勞工局訪談紀錄等，確認當時許女是拿工具上屋頂，不採信他說法，依過失重傷害罪判他7月徒刑，林男未上訴確定。

後來許女及丈夫、兒女等人，另提民事訴訟，向林男求償醫藥費、看護費、精神慰撫金等合計1300多萬。高雄地方法院審理時，林男都未到法院為自己答辯，也沒提書狀或其他聲明。