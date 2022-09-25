中科院技師下載機密檔案被停權調查 溜進機房刪光判8月

國家中山科學研究院彭姓技術師在非上班時間，未經授權下載包括雄三飛彈、反潛火箭、無人登月機等機密資料，遭停權調查後，再趁機潛入機房，以他人帳號將被保全檔案悉數刪除，桃園地院依妨害電腦使用罪判有期徒刑8月。可上訴。

檢調調查，彭男2013年月7月1日至中科院系統發展中心計畫管理組擔任定期契約人員，2016年6月1日轉任技術師，負責網管、資安業務，因此持有伺服器管理者權限帳號、密碼，能以管理者權限身分檢視、存取、複製、刪除資料。

系發中心2019年清查發現，彭男2018、2019年間多次於下班後、上班前前往機房，未經授權下載「雄三飛彈精改案結案報告」、「垂直發射反潛火箭關鍵技術硏發案結案報告」、「無人登月機概念設計結案報告」，以及包含「雄風」、「天劍」、「天弓」等多筆機密檔案，趕緊更改他的密碼。

調查局桃園市調查處獲報偵辦，現場勘驗並保全相關檔案，但到了2020年4月14日搜索機房時，卻發現檔案全被刪光，才發現是系發中心同年月7日在至機房安裝監視器時，彭男趁高姓工程師因公暫離時進入機房，以他的帳密登入，先關閉系統連線傳輸紀錄，再將保全資料夾刪光，確保不會曝光。

彭到案坦承刪檔、否認犯罪，辯稱是計管組要求刪除個人所有資料，且自己從未接到中科院書面告知被停權，辯護人也表示伺服器還有其他管理者，資料夾內的檔案是否都是彭下載、存放，顯有疑義。

法院查閱調詢筆錄、證人證詞，發現彭先前自稱下載檔案是「執行業務上所需，非業務內資料則是幫同仁備份或汰換電腦時暫存，以防重灌後遺失」，再者，關閉伺服器連線傳輸紀錄步驟繁多，他顯然明知自己無權限，欲蓋彌彰，因此不採信辯詞。