快訊

豪雨特報擴及花蓮山區 宜蘭縣山區持續超大豪雨

獨／你出國他們好羨慕 疾管署全員禁出國到明年3月

超大豪雨狂轟宜蘭縣山區 專家分析異常降水現象原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科院技師下載機密檔案被停權調查 溜進機房刪光判8月

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國家中山科學研究院彭姓技術師在非上班時間，未經授權下載包括雄三飛彈、反潛火箭、無人登月機等機密資料，遭停權調查後，再趁機潛入機房，以他人帳號將被保全檔案悉數刪除，桃園地院依妨害電腦使用罪判有期徒刑8月。可上訴。

檢調調查，彭男2013年月7月1日至中科院系統發展中心計畫管理組擔任定期契約人員，2016年6月1日轉任技術師，負責網管、資安業務，因此持有伺服器管理者權限帳號、密碼，能以管理者權限身分檢視、存取、複製、刪除資料。

系發中心2019年清查發現，彭男2018、2019年間多次於下班後、上班前前往機房，未經授權下載「雄三飛彈精改案結案報告」、「垂直發射反潛火箭關鍵技術硏發案結案報告」、「無人登月機概念設計結案報告」，以及包含「雄風」、「天劍」、「天弓」等多筆機密檔案，趕緊更改他的密碼。

調查局桃園市調查處獲報偵辦，現場勘驗並保全相關檔案，但到了2020年4月14日搜索機房時，卻發現檔案全被刪光，才發現是系發中心同年月7日在至機房安裝監視器時，彭男趁高姓工程師因公暫離時進入機房，以他的帳密登入，先關閉系統連線傳輸紀錄，再將保全資料夾刪光，確保不會曝光。

彭到案坦承刪檔、否認犯罪，辯稱是計管組要求刪除個人所有資料，且自己從未接到中科院書面告知被停權，辯護人也表示伺服器還有其他管理者，資料夾內的檔案是否都是彭下載、存放，顯有疑義。

法院查閱調詢筆錄、證人證詞，發現彭先前自稱下載檔案是「執行業務上所需，非業務內資料則是幫同仁備份或汰換電腦時暫存，以防重灌後遺失」，再者，關閉伺服器連線傳輸紀錄步驟繁多，他顯然明知自己無權限，欲蓋彌彰，因此不採信辯詞。

法院審酌，彭男明知未經授權卻下載、蒐集機密檔案，遭停權後卻利用他人帳密刪除，且犯後一再飾詞否認，毫無悔意，依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪判有期徒刑8月。

中科院彭姓技術師未經授權下載機密檔案，曝光後遭掉調查，趁隙私自刪除，桃園地院判他8月徒刑。記者楊湛華／攝影
中科院彭姓技術師未經授權下載機密檔案，曝光後遭掉調查，趁隙私自刪除，桃園地院判他8月徒刑。記者楊湛華／攝影

雄三飛彈 保全 桃園

延伸閱讀

花惹發？奇怪小遊戲《女朋友？那他X是被告！》現身Steam 吉爆亂刪檔案的臭女友

收容物大集合！《SCP：秘密檔案》Steam極度好評 當個D級助理管理檔案維持理智

中科院月底試射飛彈 射程距離逾綠島、蘭嶼

高雄／古早地圖、市徽重見天日 民政局揭400箱檔案神秘面紗

相關新聞

顏清標被檢舉鎮瀾宮金媽祖涉詐案 查無犯罪實據逾時效結案

大甲鎮瀾宮多年前將信徒還願答謝的金牌大大小小逾上百萬面，鎔鑄雕刻成一尊高4.2尺，270公斤重的「金媽祖」，去年有人向台...

6000元包防水工程 零工婦摔成重殘 過失雇主得賠千萬元

林姓男子6000元包下一間4樓透天厝鐵皮屋頂修繕工程，並以日薪1000元請來許姓臨時工幫忙，但許女工作時踩破採光罩，摔到...

中科院技師下載機密檔案被停權調查 溜進機房刪光判8月

國家中山科學研究院彭姓技術師在非上班時間，未經授權下載包括雄三飛彈、反潛火箭、無人登月機等機密資料，遭停權調查後，再趁機...

無照騎車闖紅燈拒檢肇事 竟怪警員鳴笛追他也有責任

基隆市莊姓男子無照騎機車闖紅燈，蔡姓警員騎警用機車鳴笛追逐，途中莊男與另名騎士發生碰撞，造成對方重傷。基隆地方法院審理時...

考績連兩年打乙被學校解雇 助理告贏國立大學保住工作

國立中山大學盧姓行政助理，因連續兩年考績吃乙，被校方以不適任為由解聘，盧男不服，提告爭取權益；高雄地方法院認為校方解聘不...

懷疑女兒被檢舉達人盯上 父提告反被警送辦 法官還清白

台中市林姓男子在今年5月間收到女兒的檢舉交通違規舉發單，認為女兒在短短1分鐘內被檢舉2次，是檢舉達人刻意跟追、騷擾行為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。