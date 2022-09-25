無照騎車闖紅燈拒檢肇事 竟怪警員鳴笛追他也有責任

基隆市莊姓男子無照騎機車闖紅燈，蔡姓警員騎警用機車鳴笛追逐，途中莊男與另名騎士發生碰撞，造成對方重傷。基隆地方法院審理時，莊男還一度主張，被警追趕才發生車禍，警察也有過失。法官認定莊男違法，又未與被害人和解，依過失重傷害罪判刑1年。全案可上訴。

判決指出，莊男今年3月28日晚上9點多，騎普通重型機車搭載江男，途中遇紅燈右轉，蔡員巡邏發現騎車追趕，並鳴笛示意停車受檢，莊男繼續騎車拒檢。

莊男為了逃避警員攔查，在速限50公里路段，以時速約76公里行駛，並且未注意到同向右前方機車騎士，在雙黃線路段顯示左方向燈就往左偏行。兩車碰撞後，對方人車倒地，造成腦外傷及蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下出血，合併意識不清大於24小時。檢方偵訊後起訴。

莊男供稱，他是被警察追趕才發生車禍，警察也有過失，因為如果警察不對他鳴笛，他也不會發生車禍，聲請傳喚蔡員到庭作證。

蔡姓警員證稱，攔檢莊男時，莊騎機車闖紅燈、跨越雙黃線，他因尾隨在後也開始闖紅燈，所以才明警笛、亮警示燈，用意在取締莊男交通違規，並警示其他用路人也要注意安全。莊男如果知道被警追逐，聽到警笛聲應停車受檢。

法官勘驗蔡員密錄器畫面及筆錄，莊對蔡員證述沒有不同意見，改供稱不再主張蔡員也有過失。