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顏清標被檢舉鎮瀾宮金媽祖涉詐案 查無犯罪實據逾時效結案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大甲鎮瀾宮多年前將信徒還願答謝的金牌大大小小逾上百萬面，鎔鑄雕刻成一尊高4.2尺，270公斤重的「金媽祖」，去年有人向台中地檢署檢舉鎮瀾宮董事長顏清標涉詐欺，因為金媽祖非純金打造，且重量不足，檢方以查無顏清標犯罪實據，且逾追訴時效而結案，顏清標今天說，金媽祖是純金打造，絕對經得起考驗。

鎮瀾宮的金媽祖被安置在地下室的媽祖博物館，是鎮廟之寶，據指出，民眾去年向台中地檢署檢舉鎮瀾宮對外稱「金媽祖」是以1.2億元打造，但金媽祖並非純金，使用的黃金也未達270公斤，剩餘黃金不知去向，也僅支付廠商2000多萬元，質疑鎮瀾宮董事長顏清標涉及詐欺取財、侵占及背信等罪嫌。

地檢署調查，鎮瀾宮委託柯建華打造「金媽祖」，找模具協力廠商施景文等人參與製程，地檢署傳喚證人蔡達雄、柯建華、施景文及鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人，施景文證述金媽祖內為實心銅製，是由其委託不詳的莊姓友人製作，再由柯建華使用鎮瀾宮提供信徒捐贈約270公斤的金牌等黃金熔鑄而成金媽祖的金身。

柯建華向檢方證稱，其承作金媽祖所得報酬僅300多萬元，並非檢舉人所稱2000多萬元，因金媽祖詳細製造日期不確定，檢方透過媒體報導推估，金媽祖於民國94年元宵節首次對外展覽，製作完成日期應於91到94年期間，但查證鎮瀾宮那幾年支出總額，無法證明金媽祖支出費用是在什麼科目下支出，鎮瀾宮也未提供董事會決議等相關記錄或契約，尚難對被告有不利的認定，加上詐欺取財罪、侵占罪及背信罪，刑法為5年以下，追訴權期間為10年，民眾檢舉已超過追訴時效，不得再行追訴。

顏清標今天說，當初金媽祖是以276公斤的黃金打造，當時信眾捐贈的金牌不足，廟方還斥資3000多萬購買黃金打造，金媽祖完全是純金打造，絕對經得起考驗。

民眾去年向台中地署檢舉鎮瀾宮「金媽祖」非純金，且重量不足，鎮瀾宮董事長顏清標涉詐欺等罪嫌，檢方偵結，以查無犯罪實據，且逾追訴權時效而結案。圖／取自大甲鎮瀾宮臉書粉專
民眾去年向台中地署檢舉鎮瀾宮「金媽祖」非純金，且重量不足，鎮瀾宮董事長顏清標涉詐欺等罪嫌，檢方偵結，以查無犯罪實據，且逾追訴權時效而結案。圖／取自大甲鎮瀾宮臉書粉專

媽祖 鎮瀾宮 顏清標

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