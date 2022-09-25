亮偷拍性愛片迫前女友「自我了斷」 桃市府前雇員判4月

桃園市李姓男子交往一名市府約聘女子，因不滿遭對方分手、封鎖，連續出言恐嚇一個月，還亮出偷拍性愛片段，聲稱要對女子不利，甚至要她自我了斷，讓女子不堪其擾、憂鬱症纏身而提告；桃園地院痛批他嚴重傷害女子身心，依妨害秘密、妨害自由判有期徒刑4月。可上訴。

檢警調查，44歲李男與前女友曾是桃園市府約聘人員，因不滿對方提分手並封鎖電話，去年4月27日上午8時24分起陸續打電話到她辦公室，恐嚇她離職，稱「不聽我就找人三餐早晚到妳家門口站崗」，還要求對方「4月底前搬離八德」，否則要發長文揭露、甚至放上兩人性愛畫面。

李男掛斷後，又繼續傳訊息，見前女友未回覆，便傳送兩人在汽車旅館發生關係的GIF檔，聲稱「要不要給妳HD版的」，這才讓女子發現曾遭偷拍。

接下來李男仍持續傳訊恐嚇直到5月底，除了威脅散布外，還提到「殺了妳，然後我再自殺」、「給妳第3條路，遺言寫一寫，上頂樓直接跳下來，我看到新聞就放過妳」。女子終於忍無可忍，報警提告，檢方勘驗雙方對話紀錄，確認李男錄影並未得到女子同意，依法起訴。