亮偷拍性愛片迫前女友「自我了斷」 桃市府前雇員判4月
桃園市李姓男子交往一名市府約聘女子，因不滿遭對方分手、封鎖，連續出言恐嚇一個月，還亮出偷拍性愛片段，聲稱要對女子不利，甚至要她自我了斷，讓女子不堪其擾、憂鬱症纏身而提告；桃園地院痛批他嚴重傷害女子身心，依妨害秘密、妨害自由判有期徒刑4月。可上訴。
檢警調查，44歲李男與前女友曾是桃園市府約聘人員，因不滿對方提分手並封鎖電話，去年4月27日上午8時24分起陸續打電話到她辦公室，恐嚇她離職，稱「不聽我就找人三餐早晚到妳家門口站崗」，還要求對方「4月底前搬離八德」，否則要發長文揭露、甚至放上兩人性愛畫面。
李男掛斷後，又繼續傳訊息，見前女友未回覆，便傳送兩人在汽車旅館發生關係的GIF檔，聲稱「要不要給妳HD版的」，這才讓女子發現曾遭偷拍。
接下來李男仍持續傳訊恐嚇直到5月底，除了威脅散布外，還提到「殺了妳，然後我再自殺」、「給妳第3條路，遺言寫一寫，上頂樓直接跳下來，我看到新聞就放過妳」。女子終於忍無可忍，報警提告，檢方勘驗雙方對話紀錄，確認李男錄影並未得到女子同意，依法起訴。
李男到案後坦承犯行，刪除竊錄影像，並在準備程序時自白犯罪；法院痛批他與女子為前男女朋友，理應互相尊重，卻以言詞讓恐嚇，讓對方心生畏懼，對身心造成嚴重傷害，考量女子罹患中度憂鬱症、治療中，依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪處有期徒刑2月、恐嚇危害安全罪處3月，應執行4月。全案可上訴。
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