考績連兩年打乙被學校解雇 助理告贏國立大學保住工作

國立中山大學盧姓行政助理，因連續兩年考績吃乙，被校方以不適任為由解聘，盧男不服，提告爭取權益；高雄地方法院認為校方解聘不符比例原則，判盧男勝訴。中山大學不服上訴，高雄高分院審理後，認為校方在盧男可轉任其他職缺時，就將他解雇，違反「解僱最後手段性原則」，駁回學校上訴，盧保住月薪33K工作。

判決指出，盧男從2009年起任職中山大學宿舍服務中心，2017年盧男當年度考績拿乙，隔年雖然順利保甲，但2019、2020年又被校方以工作不適任等理由，考績打乙，因連續兩年考績吃乙，校方最後依校內的約用人員工作規則解雇盧男。

但盧男不服，主張校方未考量他業務龐大，考績列乙等，但他承辦業務就算有缺失，也並非不能改善，更何況還可以給予調職、警告、記過或扣薪等懲處，他也曾提出轉調或降調宿舍服務員，校方卻未給予回覆，直接解雇有違解僱最後手段原則，提確認僱傭關係之訴，要求校方還他工作。

高雄地院審理時，校方稱盧男2019年考績吃乙時，就要求盧男改善，也提醒他考績連續兩年拿乙，就會直接資遣，但盧卻未改善工作狀態，不僅欠缺應變能力及溝通技巧，在業務高峰期排休，要加班也未事先申請等，才會不得依規定解僱。

但一審法官認為，盧男在與學務長面談時，曾提議轉調為宿舍服務員，校方卻拒絕盧男轉調，學校因盧男無法勝任行政助理，就認定他無法完成宿舍服務員職務，解雇不符比例原則，也違反解僱最後手段性原則，判盧男勝訴。

中山大學不服上訴，認為盧男考績打乙時，就已提醒他要改進工作態度，但盧的表現，仍不符合學校期許，解雇他是萬不得已，並未違反解僱最後手段性原則。

高雄高分院合議庭認為，盧男是嚴守學校與學生的契約約定，才會和住宿學生產生爭執，校方指盧男有能力缺失，但都可藉課程訓練或調職改善，學校卻未針對盧提供強化溝通協調能力訓練、顧客關係管理等課程。