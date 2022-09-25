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遭檳榔攤哥哥環抱、親臉 女童覺噁心氣提告 法官認無猥褻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名11歲女童的母親受雇檳榔攤，女童指控稱呼「哥哥」的業者涉嫌在去年間，多次趁她不注意時，環抱她、親她臉頰3、4秒，經母親制止無效，向校方反映後提出告訴。一審審理時，法官認定全案僅構成性騷擾，屬告訴乃論，加上業者已與女童、家長調解，依約賠償後撤告，全案公訴不受理。

判決指出，太平區一家檳榔攤業者在3年前，雇用育有11歲女童的女子擔任店員，女童與母親住在該檳榔攤2樓，不過女童指控，她稱呼為「哥哥」的業者，涉嫌在去年11月底，2次違反她意願，趁她不注意時，用雙手環抱她，然後親吻臉頰3至4秒時間，讓她感覺「很噁心、不舒服」，所以向校方反映後提告。

女童控訴，業者不只指控的那兩次，而是有多次，因為覺得很噁心、討厭，所以有時會用手推開，有時會跟母親反映，母親跟業者講之後，「會乖一陣子」，之後又故態復萌，但是業者不會碰觸她胸部、下體等部位。

女童母親則證稱，業者差不多跟她的侄子差不多大，會覺得女兒與業者是「兄妹之間打鬧惡作劇」，而不是侵犯女兒，也把業者常自己的孩子，也會直接罵業者。

業者則辯稱，沒有強制猥褻的意圖，跟女童只是「像兄妹一樣在玩，只是親她一下而已」，否認涉案。

法官認為，業者是在女童未明顯感受其性自主決定權，遭受妨害或壓抑時，即因女童立刻反應而離開停止，騷擾行為旋即結束，沒有對女童胸部、下體或其他身體隱私部位，做出發洩性慾的猥褻行為，不構成強制猥褻，但屬於性騷擾防治法強制觸摸罪的範疇。

法官指出，不過性騷擾防治法是告訴乃論之罪，全案審理期間，女童及家長已與業者達成調解，女童也已撤回告訴，全案公訴不受理，仍可上訴。

台中市一名11歲女童遭檳榔攤業者又親又抱，氣得提告，全案因雙方達成調解撤告，台中地院判公訴不受理。圖／本報資料照
台中市一名11歲女童遭檳榔攤業者又親又抱，氣得提告，全案因雙方達成調解撤告，台中地院判公訴不受理。圖／本報資料照

猥褻 性騷擾

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