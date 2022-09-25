酒測超標狡辯嚼檳榔害的 法官不信依公共危險罪判刑

嘉義縣李姓男子騎機車遭警方攔檢酒測值超標，李男辯稱沒有飲酒可能是嚼食檳榔所致，因為檳榔裡面有添加高梁酒，警方仍依法送辦，檢方認為酒類只是增加檳榔風味，早已先行揮發，檳榔幾無酒精成分，不採信李男說法；嘉義地院審理採訥檢方看法，依犯公共危險罪處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

今年6月27日中午，李男騎機車遭警方攔檢，漱口後酒測值每公升0.30毫克，超過標準值，警方依公共危罪嫌送辦。檢方偵訊時，李男辯稱，沒有飲酒後駕車，只是起床後一直在吃檳榔，陸續吃到被警查獲，警察叫他把檳榔吐掉，並漱口就酒測，可能檳榔內有一些酒精成分。

檢方認為，檳榔業者多半不會在檳榔中特別加入酒類，因為此舉將增加製造成本，即使有少數業者會將酒類摻入製作檳榔的材料石灰中，但是目的只是為提升檳榔風味，所摻入酒類的數量、比例不高，何況酒精燃點低揮發性強，摻入酒類的石灰經過攪拌、沉澱、靜置，摻入的酒精早已先行揮發，一般購買者嚼食檳榔時所感受到的是酒精揮發後伴隨檳榔的香味，檳榔內幾無酒精成分，認為李男說法是推卸之詞，不足採信。向嘉義地方法院聲請簡易判決。

嘉義地院審理時採訥地檢署的看法，法官並補充判決理由，被告雖然不斷辯稱只有吃檳榔沒有喝酒，即使他的說法是真實，但今年3月1日也曾吃檳榔後騎機車被警方查獲酒駕，前往派出所製作筆錄途中，員警曾提醒檳榔可能有添加高粱，後遭裁罰1萬5000元。

本次也說是購買200元的檳榔，一早起床就開始吃檳榔，已經吃掉3包約150元的數量，可見被告經前次遭查獲並裁罰的經驗後，已預見嚼食檳榔可能含有酒精成分，嚼食過量將導致吐氣所含酒精濃度超標，但是被告仍然一早即開始嚼食檳榔，並騎乘機車上路，直至遭員警攔查時仍未停歇，顯然具有駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上也不違背本意的犯意，是被告所辯，並不足採。

法院審酌，被告明知酒精成分對人的意識能力具有不良影響，酒後駕車對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，漠視自己安危及公眾安全，心存僥倖酒後騎乘機車上路，吐氣中所含酒精濃度達每公升0.30毫克，及其高職畢業的智識程度，離婚，自稱業工，家境勉持等一切情狀，依犯公共危險罪量處刑責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康