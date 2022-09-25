友人借槍竟射穿球館傷人！玩具槍主人被送辦 法官不罰

台中市湯姓男子與邱姓友人在今年6月間，在西屯區一處住處射玩具槍，疑射穿鐵皮，導致緊鄰鐵皮屋的羽球館人員遭射傷，警方據報到場查處，湯交出2把瓦斯槍、彈匣等物品，依違反社會秩序維護法送辦。法官認定，玩具槍經鑑定後無殺傷力，加上無證據顯示湯有攜帶玩具槍出示於眾、妨害公共秩序、安寧狀況，判湯免罰。

裁定指出，湯姓男子與邱姓友人在今年6月17日下午4時許，在西屯區福科路附近的住處，持空氣槍試射，而邱在試射時，子彈疑貫穿鐵皮，導致隔壁羽球館內在打球的李姓男子右手臂受傷，警方據報到場調查，查倒是湯、邱在射瓦斯槍，湯當場將2把瓦斯槍、彈匣4個交給警方。

警方警詢後認定湯違反社會秩序維護法，有妨害秩序、擾亂公共安寧的情事，依法函送台中地院台中簡易庭裁處。

法官指出，要觸犯社維法第65條第3款，行為人客觀上有攜帶類似真槍的玩具槍行為，且攜帶玩具槍是無正當理由，因而有危害於行為人攜帶玩具槍所處時空的安全情形，才構成違法，必須審查行為人的言詞舉動、時間、地點、身分等加以考量，不是持有類似真槍的玩具槍遭查獲就處罰。