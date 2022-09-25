九合一選舉快到了 南檢與移民署齊「新」反賄選

年底九合一選舉將至，移民署南區事務大隊台南市第一、第二服務站與台南市專勤隊配合推動「新住民數位應用資訊計畫」，昨天在台南市新住民關懷協會開設新住民免費電腦課程，台南地檢署利用這個機會協請檢察官高振瑋到場，向新住民宣導反賄選及相關法紀觀念，希望新住民朋友杜絕賄選，共同維護乾淨選舉的風氣。

台南地檢署檢察官高振瑋以淺顯易懂的生活案例，向新住民介紹賄選態樣，包括現金買票、招待餐飲旅遊或贈送禮物等，並結合數位資訊課程，提醒新住民如何辨識網路假訊息，秉持「不製造、不轉傳、不相信」三不原則。

高振瑋說愈接近投票日，有心人士更容易透過網路，以匿名、抹黑、曲解事實的方式中傷候選人或影響民眾觀感，進而達到影響選舉目的，嚴重傷害民主制度。

來自越南的阿蘭是第一次擁有投票權，她表示因為想自製Line貼圖，報名參加移民署的免費電腦課程，此次除了學到實用的資訊技能，透過檢察官解說，才瞭解原來轉傳不實訊息，竟也可能觸法，讓她深刻體會到乾淨選舉的重要與台灣民主的寶貴。