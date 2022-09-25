人在賭場身上15萬被警沒收 他辯在隔壁房泡茶 法官判免罰
台中市警局督察室在今年7月間，查緝大里區一家KTV涉經營職業賭場，吳姓負責人與多名賭客都被依賭博罪論處，其中李姓賭客被罰9000元、身上14.6萬元現金都被沒收，李不服打行政訴訟，辯稱「只是在場、沒有賭博」，法官依同案被告證詞，認定李所在房間沒有賭桌，與其他賭客在不同房，判免罰。
裁定指出，李姓男子在今年7月4日深夜11時許，前往吳姓男子經營的大里區KTV，但吳被警方掌握，涉嫌在該KTV內2樓，以撲克牌為賭具，並以俗稱「妞妞」的玩法賭博財物，市警局督察室獲報後，持搜索票前往查緝，帶回吳等人依賭博罪論處，李男當時也在現場，也被認定是賭客，罰款9000元，身上14.6萬元被認定是賭資沒收。
李男收到處分書後不服，向台中法院提起行政訴訟，辯稱當時他是去現場泡茶，而且所在的房間，也不是在警方查獲有聚賭的房間內，身上財物不是賭資，請求法院撤銷處分。
法官審理後認定，根據吳姓負責人與邱姓把風人員的說法，受到賭場邀請的賭客，才能進入到該賭場，不過有徐姓賭客等人證稱，當時李沒有參與聚賭，加上李所在的房間，與其他賭客聚賭的房間不同，李是否實際從事賭博行為，仍有疑義，撤銷原處分，判李免罰，可抗告。
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