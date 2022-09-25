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男工人感染新冠肺炎 居隔期間竟到藥局買藥判拘役50天
37歲陳姓男工人今年6月10日感染新冠肺炎，居家隔離7天，竟於6月11日晚上8點多，離開居家隔離處所駕車外出購買藥品，造成藥局店員等人有遭陳傳染新冠肺炎風險，台南市衛生局人員發覺，報警法辦起訴。台南地院依陳違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。
檢警查出，陳於今年6月10日感染新冠肺炎確診，並在台南市住處居家隔離，期間為6月10日至17日。陳明知新冠肺炎病毒傳染力極高，如不遵行衛生主管機關之指示居家隔離，極有可能傳染於他人，竟於6 月11日晚上8點5分許至8點52分，離開居家隔離處所駕車外出購買藥品，造成藥局店員及其他出現在同一空間的人，有遭陳傳染新冠肺炎風險。經台南市政府衛生局發覺，報警處理起訴。
法官認為，陳所為，觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條的罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，有傳染於他人之虞罪。
法官審酌，陳於新冠肺炎流行期間，罹患新冠肺炎後，並無遇生命、身體等緊急危難，竟未能遵守規定，擅自離開隔離地點，造成其他人受傳染風險，衍生社會不安及恐慌，有所不該，並考量陳於偵查中坦承犯行，職業為工人，家庭經濟狀況等一切情狀，判處拘役50天。
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