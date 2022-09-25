快訊

美國「雷根號」航母才抵南韓 北韓25日朝東海發射一枚不明彈道飛彈

諾盧外圍水氣+東北風 宜蘭超大豪雨 吳德榮：颱風眼清晰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男工人感染新冠肺炎 居隔期間竟到藥局買藥判拘役50天

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

37歲陳姓男工人今年6月10日感染新冠肺炎居家隔離7天，竟於6月11日晚上8點多，離開居家隔離處所駕車外出購買藥品，造成藥局店員等人有遭陳傳染新冠肺炎風險，台南市衛生局人員發覺，報警法辦起訴。台南地院依陳違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

檢警查出，陳於今年6月10日感染新冠肺炎確診，並在台南市住處居家隔離，期間為6月10日至17日。陳明知新冠肺炎病毒傳染力極高，如不遵行衛生主管機關之指示居家隔離，極有可能傳染於他人，竟於6 月11日晚上8點5分許至8點52分，離開居家隔離處所駕車外出購買藥品，造成藥局店員及其他出現在同一空間的人，有遭陳傳染新冠肺炎風險。經台南市政府衛生局發覺，報警處理起訴。

法官認為，陳所為，觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條的罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，有傳染於他人之虞罪。

法官審酌，陳於新冠肺炎流行期間，罹患新冠肺炎後，並無遇生命、身體等緊急危難，竟未能遵守規定，擅自離開隔離地點，造成其他人受傳染風險，衍生社會不安及恐慌，有所不該，並考量陳於偵查中坦承犯行，職業為工人，家庭經濟狀況等一切情狀，判處拘役50天。

37歲陳姓男子感染新冠肺炎，居家隔離期間，離開居家隔離處所駕車外出購買藥品。台南地院依陳違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片
37歲陳姓男子感染新冠肺炎，居家隔離期間，離開居家隔離處所駕車外出購買藥品。台南地院依陳違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片

新冠肺炎 居家隔離 衛生局

延伸閱讀

指揮中心何時解散？ 王必勝：新冠肺炎常態化、流感化後再說

台南男確診居家隔離 竟駕車外出買藥處拘役50日

背西瓜體驗懷孕涉過失傷害 幼教老師判拘役15天

防疫期間報案警阻止入內 身障男撞破派出所大門判拘役

相關新聞

村長選鄉代 涉賄遭羈押

嘉義縣竹崎鄉戴姓村長轉換跑道參選鄉民代表，遭檢舉透過林姓鄰長邀約，在社區以外燴席開5桌宴請多名鄰長等，涉嫌賄選，嘉義地檢...

男工人感染新冠肺炎 居隔期間竟到藥局買藥判拘役50天

37歲陳姓男工人今年6月10日感染新冠肺炎，居家隔離7天，竟於6月11日晚上8點多，離開居家隔離處所駕車外出購買藥品，造...

雲林2男公園酒後互打 網譏：涼亭格鬥盃開戰

雲林斗六柚子公園今天下午傳出2名男子酒後，分別持雨傘、安全帽打架情事，過程中雨傘男口出台語「你很厲害？」挑釁安全帽男，2...

酒駕闖紅燈被攔下 女騎士不甩警察狂點餐：鮪魚吐司不要洋蔥

高雄呂姓女子凌晨涉酒駕，邊騎機車還邊打電話預約早餐，甚至通過一個大路口，由慢車道直接鬼切左轉，卻不知道巡邏員警正尾隨著她...

「高階iPhone可打7.6折」當幌子 男子詐騙1800多萬元遭訴

胡姓男子前年底向劉姓、蘇姓、賴姓男子遊說，聲稱朋友任職某科技公司，可以市價7.6折至8折的員工價拿到高階iPhone智慧...

囂張小三嗆正宮去死 炫耀「和你老公做愛」成離婚鐵證

台中1名人夫和朱姓小三外遇還互傳露骨訊息，稱她「在床上野的要命」、「小妖精、小騷貨」，妻子驚見曖昧對話才驚覺遭枕邊人背叛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。