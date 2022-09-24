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雲林2男公園酒後互打 網譏：涼亭格鬥盃開戰

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六柚子公園今天下午傳出2名男子酒後，分別持雨傘、安全帽打架情事，過程中雨傘男口出台語「你很厲害？」挑釁安全帽男，2人持器一陣扭打，還有另1人旁觀，全程被路過外送員錄下，警方獲報到場時相關人員已離開，循線找到人、詢後移送法辦。

柚子公園位在民生南路，靠近中堅西路的涼亭常有民眾聚集喝酒聊天，今天下午4時許發生2人打架事件，目擊者錄影後上傳地方社群，戲稱「涼亭格鬥盃開戰」，引發網友熱議「光天化日打醉拳？」

畫面中可見，身穿桃紅色上衣的男子，手中拿著一把雨傘，不斷朝另一名白色上衣、手持安全帽的男子身上打，該男子似也不干示弱地回擊，一旁還有一名男子似機勸架，想將2人拉開。

目擊這段過程的外送員將畫面上傳至地方網路社團「斗六人社交圈」，貼文「斗六民生南路柚子公園涼亭被這些酒空霸佔了，涼亭格鬥盃開戰，目前不分軒輊」數分鐘後更新貼文「斗六派出所員警已致電給小弟了解詳情，已去現場辦案 peace」。

斗六警分局獲報派員到場，不過影片中相關人員均已離開現場，後迅速循線掌握涉案人身份，經傳喚到案說明，詢後依違反社會秩序維護法移送雲林地檢署偵辦。

據了解，打架的2人為酒友關係，時常聚會聊天小酌，今疑酒後口角引發肢體衝突，目前雙方均未提告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林斗六柚子公園今天下午傳出2名男子酒後，分別持雨傘、安全帽打架情事。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六柚子公園今天下午傳出2名男子酒後，分別持雨傘、安全帽打架情事。記者陳苡葳／翻攝

斗六 雲林

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