酒駕闖紅燈被攔下 女騎士不甩警察狂點餐：鮪魚吐司不要洋蔥

高雄呂姓女子凌晨涉酒駕，邊騎機車還邊打電話預約早餐，甚至通過一個大路口，由慢車道直接鬼切左轉，卻不知道巡邏員警正尾隨著她。員警攔下她，她仍不斷講著電話叫「我要1份鮪魚吐司不要洋蔥」，警方對她酒測結果超標，還沒吃到早餐就先吃上公共危險官司。

據了解，9月22日凌晨5點多，呂姓女子（30歲）騎機車要到早餐店，她沿高雄市苓雅區四維四路邊騎車邊打電話，引起後方員警注意，當經過四維四路與中山二路口，竟闖紅燈又沒兩段式左轉，直接由四維四路慢車道，左轉切到中山二路上。

員警立即跟上，直呼「妳闖紅燈呢！」卻見呂女仍講著電話說，「我要1份鮪魚吐司不要洋蔥、番茄」，令警傻眼，這才中斷點餐。

呂女掛斷電話後，員警斥責她騎車行徑太過離譜，要對她開罰單。談話中，員警發覺呂女眼神渙散又精神恍忽，問有沒有喝酒，呂女直呼「沒有」，但員警要求呂女吹簡易酒測檢知器，卻立即亮燈，呂女才說出剛喝了1杯威士忌混酒。

警方對呂女酒測，呼氣酒測值0.41毫克，立即逮捕她查辦公共危險罪，並開出闖紅燈、騎車使用手機罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康