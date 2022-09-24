囂張小三嗆正宮去死 炫耀「和你老公做愛」成離婚鐵證

台中1名人夫和朱姓小三外遇還互傳露骨訊息，稱她「在床上野的要命」、「小妖精、小騷貨」，妻子驚見曖昧對話才驚覺遭枕邊人背叛，朱女還囂張咒她去死，甚至嗆「妳老公在妳住院時和我開房做愛」，經人妻訴請離婚，法院認為先生婚外情致夫妻情感消磨殆盡，判准離婚，可上訴。

妻子控訴，和先生結婚4年多，但才沒幾個月老公就外遇，還和朱姓女子發生婚外情，一直到她發現2人在臉書上的對話才知情，認為彼此婚姻可歸責於先生，向法院訴請離婚。

先生抗辯稱，他沒有外遇，之前是在香港吿過朱女誹謗，因為朱在臉書上寫毀損他名譽的事，稱他始亂終棄等語。

法院勘驗妻子提出的對話截圖，發現人夫先是自稱「我打離婚官司很有信心」、「我一定離的成」，朱女則一再問「她床上怎樣？」「是否躺著都讓男人銷魂？」人夫則稱朱女是「小妖精」、「小騷貨」。

法院還發現，人夫和朱女間還有曖昧、露骨對話，還不斷討論床事，暗示用性交替他療傷，人夫還說「妳在床上野的要命、妳在床下也熱情的要命」、「我捨不得你做秘密夫妻」，「要你做公開的」等語，朱則回「謝謝好老公」。

此外，朱女甚至還嗆人妻說「你怎麼不去死」、「妳老公在妳住院時，和我去開房做愛」，顯見人夫、朱女間對話已經超出正常朋友情誼，而有婚外情一事，且朱也自稱和人夫開房做愛。