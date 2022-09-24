聽新聞
test
0:00 / 0:00
九合一大選前轄區淨安 淡水警昨擴檢取締5刑案8交違
為因應年底九合一大選，維穩轄區治安。新北市淡水警分局，於昨天（23日）晚上，實施擴大臨檢勤務，短短兩小時，共查獲5件刑案，取締8件噪音改裝車及無照駕駛，展現警方打擊犯罪、淨化選前治安決心，還給民眾安寧、安心的生活環境。
淡水警方表示，隨著年底九合一大選即將來到，選情逐漸升溫，淨化治安刻不容緩。為此，淡水警方針對轄區KTV、網咖、汽車旅館等易滋事、治安顧慮處所，於昨天（23日）晚上規劃強勢掃蕩臨檢勤務，
警方指出，昨晚共動員53名警力前往臨檢，同時要求店家、業者配合防制鬥毆滋事及宣導禁止酒駕行為，共同打造優質的消費環境。昨晚短短兩個小時內，共查獲通緝犯3名、公共危險1件及違反毒品危害防制條例1件。
另外，警方也結合環保局及監理單位，在淡水區民權路、中正東路及淡金路等主要聯外道路，實施「環、警、監」聯合稽查，共取締通報7件非法改裝排氣管噪音車輛、1件無照駕駛，以展現警方對暴力犯罪、槍械、毒品及酒駕等犯罪行為「零容忍」，避免違序治安事件，還給民眾安寧、安心的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言