快訊

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

租金補貼300億花不完 房東一招自保 明年糾紛恐爆增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九合一大選前轄區淨安 淡水警昨擴檢取締5刑案8交違

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為因應年底九合一大選，維穩轄區治安。新北市淡水警分局，於昨天（23日）晚上，實施擴大臨檢勤務，短短兩小時，共查獲5件刑案，取締8件噪音改裝車及無照駕駛，展現警方打擊犯罪、淨化選前治安決心，還給民眾安寧、安心的生活環境。

淡水警方表示，隨著年底九合一大選即將來到，選情逐漸升溫，淨化治安刻不容緩。為此，淡水警方針對轄區KTV、網咖、汽車旅館等易滋事、治安顧慮處所，於昨天（23日）晚上規劃強勢掃蕩臨檢勤務，

警方指出，昨晚共動員53名警力前往臨檢，同時要求店家、業者配合防制鬥毆滋事及宣導禁止酒駕行為，共同打造優質的消費環境。昨晚短短兩個小時內，共查獲通緝犯3名、公共危險1件及違反毒品危害防制條例1件。

另外，警方也結合環保局及監理單位，在淡水區民權路、中正東路及淡金路等主要聯外道路，實施「環、警、監」聯合稽查，共取締通報7件非法改裝排氣管噪音車輛、1件無照駕駛，以展現警方對暴力犯罪、槍械、毒品及酒駕等犯罪行為「零容忍」，避免違序治安事件，還給民眾安寧、安心的生活環境。

為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
為維穩年底九合一大選前轄區治安，淡水警分局於昨天實施擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝

淡水 臨檢

延伸閱讀

台南永康警方專案臨檢 查獲移送14件違法22人送辦

選舉將至 士檢率隊赴轄區9警分局強化查賄策略

資收物換好禮 淡水漁人碼頭周日登場

9月23日國際手語日 新北淡水古蹟博物館推手語導覽片

相關新聞

用這招爽停車「省」4千元挨告 新竹女慘賠下場出爐

新竹市王姓女子開車到民營停車場停車，竟取巧用車輪壓著計費檔板，導致無法升起收費，以此手法先後16次規避繳納共4千元停車費...

男子不滿遭蔡英文特勤攔停提告強制罪 法官這理由駁回

新竹市政府去年10月份舉辦光臨藝術節，蔡英文總統親臨欣賞光雕展演，周邊道路封路管制。黃姓男子不滿開車遭警方攔停、禁止通行...

九合一大選前轄區淨安 淡水警昨擴檢取締5刑案8交違

為因應年底九合一大選，維穩轄區治安。新北市淡水警分局，於昨天（23日）晚上，實施擴大臨檢勤務，短短兩小時，共查獲5件刑案...

3億交保每天向派出所報到 百億拿督莊周文聲請變更被駁

擁有馬來西亞「拿都」頭銜、外號「百億總裁」新力旺控股集團總裁莊周文，被控經營「GPK線上博奕平台」牟利達594億元，去年...

被控連鎖超市偷豆漿 婦人分心「忘記結帳」獲判無罪

58歲江姓婦人今年1月12日下午騎機車到全聯白河國泰分店，從冰櫃內拿了瓶59元豆漿後騎機車離去，店長發現商品短少，調閱監...

賭博網紅吸睛 仲介下注賺佣金

網路賭博在國內日益盛行，刑事局中部打擊中心日前在全台破獲多起案件，逮捕卅二歲林姓女主組頭，發現她旗下線上賭博類型五花八門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。