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3億交保每天向派出所報到 百億拿督莊周文聲請變更被駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

擁有馬來西亞「拿都」頭銜、外號「百億總裁」新力旺控股集團總裁莊周文，被控經營「GPK線上博奕平台」牟利達594億元，去年9月法院命3億元交保，每天到派出所報到。莊近日以看病、照顧爸爸為由聲請變更定期報到處分，法院以他未來若有罪「刑度勢必非輕」等予以駁回，可抗告。

莊表示，他經法院裁定交保後，每天都準時向轄區警察局報到，且均準時出庭，足見無逃亡情形，因身體不佳需要定期回診、復健，且父親遠居在屏東，當天長程往返難以照料，因此向法院聲請變更定期報到處分。

台中地院查，莊周文涉犯賭博、逃漏稅、洗錢及主持犯罪組織等，經台中地檢署起訴現由院方審理中，去年9月經裁定3億元交保，並限制住居在其西屯區住處，並應於每天中午12點前向轄區派出所報到，後經變更為每天下午6點前報到。

法院認為，莊雖以看病、照顧父親等理由聲請變更定期報到時間，但莊若遭判決有罪，刑度勢必非輕，且他身為新力旺集團負責人，並以地下匯兌方式將國外所得匯入台灣，相關涉犯罪事實、罪名眾多，且經通緝到案，也有相當資歷、社會經濟地位。

法院也認為，莊周文在國外資產頗豐，和外國政府有建立相當綿密的人際網絡關係，顯有在海外生活能力，且他涉賭博、洗錢規模龐大，危害社會秩序甚巨，實有規避刑責逃亡高度可能，為降低其逃匿風險、掌握人身所在，確保日後到庭受審，命其每日向警察報到是適當且具必要保全方法。

法院指出，莊雖有定期看診、復健需求，但經命他每天報到時間已經是下班時段，對其看診復健應不至造成過度負擔，另其稱有和親人團聚需求，然對方可到他所在地團聚，莊無需至他地必要，莊雖題出巨額具保金擔保，但仍認不宜改變原處分，裁定駁回。

莊周文。圖／報系資料照
莊周文。圖／報系資料照

復健 馬來西亞

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