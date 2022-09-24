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用這招爽停車「省」4千元挨告 新竹女慘賠下場出爐
新竹市王姓女子開車到民營停車場停車，竟取巧用車輪壓著計費檔板，導致無法升起收費，以此手法先後16次規避繳納共4千元停車費。業者調閱監視器發現王所為提告，新竹地院考量王女已與業者和解賠償2.4萬元，處拘役40天，如易科罰金以1天1千元折算。
簡易判決指出，王姓女子常到新竹市某民營停車場停車，該停車場採採計費檔板管制進出及計費，即消費者於進場時停車於停車格3分鐘後，格內的計費檔板即自動在車底升起並開始計算停車費，消費者若要離場時，必須繳納停車費，計費檔板始自動下降，才能駕車離開。
但王姓女子貪小便宜為了省停車費，竟在停車時刻意用車輪壓著計費檔板導致無法升起收費，總計16次，累計規避繳納4千元停車費。因業者發現有異，經調閱監視器畫面後揪出王女所為後提告。
新竹地院審理認為，王姓女子先後16次在該停車場，以相同手法詐得免繳停車費利益共4千元的行為，觸犯刑法第339條之1第2項之以不正方法由收費設備得利罪。
法官考量王姓女子和業者調解成立，同意支付2.4萬元給業者，王女在調解成立當天就先付了1萬元等情形，並兼衡王女另犯恐嚇取財及誣告案件素行、犯後坦承犯行態度等一切情狀，依犯以不正方法由收費設備得利罪，處拘役40日，如易科罰金1千元折算1日。
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