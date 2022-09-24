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被控連鎖超市偷豆漿 婦人分心「忘記結帳」獲判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

58歲江姓婦人今年1月12日下午騎機車到全聯白河國泰分店，從冰櫃內拿了瓶59元豆漿後騎機車離去，店長發現商品短少，調閱監視器後報警處理，涉竊盜罪遭起訴，她說當時專注在想隔天要來法院的事情，想著想著就分心了，且多所舉證，法官不排除她忘記結帳的可能性而判無罪。

江婦否認涉竊盜，她說，當時去買豆漿時，想著隔天要來法院，要找殘障車位，想著想著就分心了，就走出大門，她沒有察覺到這家店家跟北部的店家結帳台動線不同，就走出大門。

律師指出，案發時江婦攜帶購物袋，且依店長於警詢所說：「我當時正往門口方向走，發現一名未結帳女子走出大門而發現的。」可見店長眼見江婦是直接手提豆漿走出全聯門口，毫無遮掩或放入該背袋，與一般行竊狀況有所不同。

律師表示，江婦當日購物袋中裝有信用卡、現金及900元全聯禮券，僅因一時思緒集中在其他事務上，才忘記結帳，絕無不法所有之意。直至同年月16日返回新北市住處時，接獲白河警分局員警來電遭店家提起竊盜案件，才驚覺案發時忘記結帳一事。

江婦及律師主張，一時不察而誤未結帳，絕非竊盜之意。同時，提出個人及兒子診斷書、擔任年邁父親官司訴訟代理人，隔天確實陪同雙親開庭報到等資料佐證。

台南地院認為，江婦需照顧罹患有思覺失調症兒子，平日所承受的精神或經濟壓力已非可小覷，況江婦的確罹患有慢性創傷後壓力疾患、持續性憂鬱症、睡眠障礙等病症。

且一般人面臨官司訴訟糾紛，莫不感覺恐懼或者有重大壓力，何況江婦擔任父親的訴訟代理人，法院並聲請傳喚母親為證人，13日將兩位年逾80的年邁雙親從白河區帶至台南地院開庭，一般身心健康者於開庭前夕，面對此種情況可想見一定承受莫名巨大的壓力，有心不在焉或心神恍惚等情形均屬合理，可以想見，遑論是有前述憂鬱症、睡眠障礙等病症的江婦。

台南地院認為，江婦及律師辯稱案發當時因為心繫次日開庭的交通安排等事宜，而忘記結帳等語，尚非無稽，不能排除其辯解存在的可能性。且依現存證據並不能排除江婦是遺忘結帳，並無竊盜犯意的可能性存在。

台南地院認為，依現存證據並不能排除江婦是遺忘結帳，並無竊盜犯意的可能性存在，最後江婦獲判無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，依現存證據並不能排除江婦是遺忘結帳，並無竊盜犯意的可能性存在，最後江婦獲判無罪。圖／本報資料照

竊盜 律師 憂鬱症

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