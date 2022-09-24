嘉縣竹崎某村長宴請鄰長疑涉賄選 檢方聲押

嘉義地方法院。圖／本報資料照片 嘉義縣竹崎鄉某村長將參選鄉民代表，日前涉嫌宴請多名鄰長，並盼請支持，疑涉及賄選，嘉檢今天傳喚這名村長及鄰長說明，深夜複訊後，認為村長有串證之虞，向嘉義地院聲押。

檢調表示，日前接獲檢舉，指竹崎鄉某村長將轉換參選竹崎鄉民代表，在登記參選後，即請當地的村幹事邀請鄰長吃飯，並以外燴方式，在社區席開5、6桌宴請鄰長及宮廟主委等人到場吃飯。

調查局嘉義縣調查站、竹崎分局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚這名村長、村幹事及多名鄰長到案說明，已有部分鄰長坦承到場吃飯，且宴請吃飯的這名村長在席間有拜託大家多支持。

檢調指出，以往這名村長每年都會固定時間與鄰長聚餐，但鄰長須拿錢出來共同分擔，近幾年來，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已2、3年沒有辦理餐會，今年這名村長卻在登記參選鄉民代表後宴請鄰長，疑似有賄選嫌疑。

檢方於深夜複訊後，認為這名村長犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，其中一名涉案的林姓男子則以新台幣10萬元交保，另外村幹事及多名鄰長均請回。