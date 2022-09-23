北市2刑警涉詐遭搜索 士林分局：將視偵審結果究責

台北市賴姓、鍾姓刑警被控涉及一起詐欺案，新北地檢署今搜索2偵查佐處及士林、萬華分局，查扣手機等證物，訊後分別以30萬、50萬元交保；士林分局回應，將主動積極查處，並視偵審結果擬議究責及相關人員考監責任。

士林分局表示，全案源於林姓犯嫌2020年6月間，在新北市中和區涉嫌設局以仲介購買玉石名義，詐騙被害商家錢財，調查發現士林分局鍾姓偵查佐（現任萬華分局偵查佐）、賴姓偵查佐案發時也在場，報請新北地檢署偵辦，今發動搜索，其涉案事證明確，不無涉有詐欺取財、恐嚇得利等罪嫌。

據悉，鍾、賴2人於2020年案發期間，是士林分局偵查隊同一小隊同事，因新北檢警獲報，有珠寶商指控鍾、賴2人誆稱其所賣珠寶是贓物，要拿出數百萬元才能擺平，受害珠寶商起疑未付款，按鈴提告；鍾、賴則供稱，當時是接獲友人通知到場，見現場情況與友人說法有出入，隨即離開現場，未涉入詐欺案。