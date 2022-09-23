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男子以加密貨幣洗錢詐款 4個月得手一億元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

31歲何姓男子在高雄設置洗錢機房，專門以加密貨幣替詐騙集團洗錢，估計從今年3至6月間洗錢金額達上億元，刑事局接獲線報後，陸續逮捕何嫌及其共犯共16人。記者廖炳棋／翻攝
31歲何姓男子在高雄設置洗錢機房，專門以加密貨幣替詐騙集團洗錢，估計從今年3至6月間洗錢金額達上億元，刑事局接獲線報後，陸續逮捕何嫌及其共犯共16人。記者廖炳棋／翻攝

31歲何姓男子在高雄設置洗錢機房，專門以加密貨幣替詐騙集團洗錢，估計從今年3至6月間洗錢金額達上億元，刑事局接獲線報後，陸續逮捕何嫌及其共犯共16人。

警方表示，今年4月接獲民眾報案，透過網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方提供「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，以無風險、數十倍獲利等話術誘騙下載App「Bit-C」程式投資後，再聲稱平臺關閉且要獲利出金須再繳付總額30%保證金，被害人被詐騙不斷投錢，估算詐騙金額超過2900萬元。

警方成立專案小組查緝詐騙集團，追查金流時，發現何嫌利用國內小型加密貨幣交易平臺（經查未經合法申請，俗稱野雞交易所），先以人頭資料申請會員，將詐欺集團犯罪所得購買大量泰達幣點數卡，再透過交易平臺兌換成等值加密貨幣(泰達幣)後進行洗錢犯罪。

專案小組陸續在高雄、新北、台北及台中等地區查獲何嫌與洗錢機房，現場查獲新台幣105萬、行動電話15支、冷錢包3片、筆記型電腦3臺、平板3臺及加密貨幣泰達幣點數卡1批，並拘捕車手及人頭帳戶等共犯到案，全案依詐欺、洗錢等罪嫌，將何嫌等16人移送高雄地檢署偵辦。

詐騙集團 洗錢 泰達幣

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