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男子擄殺通訊行女店長竟逃死 檢上訴求與社會永隔絕
屏東去年發生駭人凶殺案，男子黃東明愛慕手機通訊行曾姓女店長，開車衝撞致重傷昏迷，並帶至空屋上銬猥褻，任其傷重死亡。屏東地方法院一審依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。屏東地檢署指出，被告犯後否認犯罪，甚至佯以精神障礙要求減刑，其心可誅，其行難容，已依法提起上訴。
此案發生於去年4月8日，黃東明因愛慕手機通訊行曾姓店長，多次追求不成，進而跟蹤騷擾，趁曾女下班途中開車尾隨，並駕車高速衝撞，造成曾女重傷昏迷，黃男不顧路人阻止，逕將曾女載往屏東市一處空屋，再將曾女左腳銬在樓梯扶手，斷絕其獲救機會。
一審判決，以黃男犯強制罪及殺人罪，分處有期徒刑4月及無期徒刑，褫奪公權終身。檢方認為，原審判決有再斟酌商榷之處。
檢方指出，黃男於法院審理期間一再飾詞狡辯，更佯以精神障礙要求減刑，犯後態度惡劣，完全未見悔意。其以手銬控制死者強制猥褻，一審判決採信其說詞，不排除欲對被害人施行CPR，但黃男自始即意在殺人，豈可能再作CPR，當時若欲施救也可送醫，但黃男卻逕自離去，此部分判決有認事用法違誤。
檢方強調，黃男毫無悔悟自省能力，手段兇殘、泯滅人性，犯罪情節重大，有將其與社會永久隔絕必要，原審量處過輕，被害人家屬亦不服判決，已依法提起上訴。
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