國民法官新制對話「直球對決」 台南高分院長親自解惑

「精障犯以病情為由逃避死刑判決，此與民眾法律情感相違…」台南高分院院長黃瑞華今天上午在南區區公所舉辦國民法官新制對話座談上，面對與會者提問直球對決，黃瑞華說，沒有刑事責任能力者，經專家鑑定在法律上定位為病人，依法免訴或減輕其刑，甚至監護處分，這不是件簡單的工作。

台南高分院第2場次「親民司法 與民同行」-國民法官新制對話座談，上午在南區公所舉行，由院長黃瑞華、南區區長蕭琇華共同主持，計有南區、中西區及安平區調解委員、里長及行政同仁70多人參與。

與會者臥虎藏龍，個個法律素養也不輸司法人員，尤在院長「有問必答」對話，提出包括今年2月18日公布施行的暫行安置是否能真正達到防衛社會的預防效果？精障犯以病情為由逃避死刑判決，此與民眾法律情感相違，現行法是否恰當？甚至國民法官參與的案件，在終局評議時，職業法官會不會有影響國民法官獨立判斷的情形，如果會的話，要如何避免？

面對與會者的直球對決，也令黃瑞華折服其專業，不但修正簡報內容，親自解答民眾對司法改革的各項疑惑，還找來國民法官專庭庭長蔡廷宜為民眾釋疑。

黃瑞華說，每逢重大刑案，以牙還牙、以眼還眼，殺人償命等情感直覺反應，藏在大家的心中，然而，自明末清初起，我國引進西洋法律思想發展迄今，對沒刑事責任能力者就視為病人，而不是把病人當作壞人，這也是審判角度的不同。

黃瑞華表示，是否為精障病患？法院會經找專家鑑定，有如有疑問再找另家鑑定，或找來鑑定專家詢問，不能被當事人所騙了。現在法官難為，社會輿論認判太輕也罵、判太重也罵、判死也罵、不判死也罵，現推行國民法官制度，也讓民眾能體會其箇中滋味，用良心及文明法律規範來判決，這對社會進步有很大的幫助，這不是件簡單的工作。