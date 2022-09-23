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闖紅燈趕結婚遭開單 女騎士控警未依規定蒐證敗訴

中央社／ 高雄23日電

女騎士表示趕著去登記結婚才闖紅燈。 圖／ingimage
女騎士表示趕著去登記結婚才闖紅燈。 圖／ingimage
高雄吳姓女騎士違規闖紅燈騎上人行道遭開罰單，她以「趕著去登記結婚」為由哀求無果，只好興訟指員警未依規定運用蒐證器材請求撤單，但高雄地院不採信其辯詞，駁回告訴。

吳女出庭時辯稱，案發當時原本已停好車要趕赴結婚登記現場，但遭鳳山警分局員警攔住告知違規，她當下雖澄清沒有闖紅燈，但員警仍執意開單要求簽名。她因趕著辦理結婚登記，不想讓家人及證人久候才簽名離開。

吳女指控，員警未依規定運用蒐證器材致無法提出相關證據，且警方也無法調閱路口監視器釐清當下實際狀況，僅依員警「主觀上自認」目視違規，相關作為並不妥當，因此提告請求撤銷罰單。

高雄地方法院法官審理時根據員警職務報告，認定吳女確有違規事實，且法律並未明確限制執法者舉發交通違規事件時，所應採用證據資料形式及種類，所以法院處理交通事件時，可不侷限於科學儀器證據，據此不採信吳女辯詞，駁回原告之訴，全案可上訴。

判決指出，吳女去年11月26日下午3時許騎車行經高雄鳳山五甲二路、南正二路口，因在路口停等紅燈時，直接把車子左轉騎上人行道，結果穿過鳳山分局五甲派出所門口，停在隔壁鳳山戶政事務所門口，員警發現後，當場開出新台幣1800元闖紅燈罰單。

人行道 結婚 罰單

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